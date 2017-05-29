* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 29 мая, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин представляет собой большую угрозу, чем террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Маккейн заявил в интервью программе «7:30» на австралийском телеканале АВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Маккейн заявил, что Путин для США является самой главной угрозой, большей, чем террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но при этом Маккейн не стал приуменьшать угрозу со стороны террористов.

«Думаю, самая и самая главная сейчас угроза. Более значимая, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полагаю, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может творить ужасные вещи, и меня сильно беспокоит, что происходит с мусульманской верой. И я сильно обеспокоен всем происходящим», — сказал Маккейн.

Однако при всем ужасе, что творят террористы, Маккейн видит основную угрозу для США именно в русских и их президенте Владимире Путине.

«Но именно русские пытаются уничтожить фундамент демократии — поменять результат американских выборов. Не видел подтверждения тому, что им это удалось, но они пытались. И всё ещё пытаются! Пытаются влиять на выборы! Они только что пытались изменить результаты выборов во Франции», — подчеркнул сенатор.

Как обычно, не предоставив никаких доказательств «влияния России» на выборы в США, Маккейн снова обвинил Россию и Путина в экспансионистских планах.

«Поэтому я считаю Владимира Путина, который расчленил Украину, суверенное государство, который оказывает давление на Прибалтику, считаю русских самой большей угрозой для нас», — сказал Маккейн.

Кроме того, Маккейн сетует, что власти США ничего не сделали в ответ на якобы имевшее место «вмешательство России» в американские выборы.

«Мы ничего не сделали, никак не отреагировали на попытку Владимира Путина изменить исход наших выборов. Мы вообще не ответили», — констатировал Маккейн.