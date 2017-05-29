Москва, 29 мая, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В НАТО нет политической готовности принять в Альянс Грузию, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Кукрыниксы. НАТО

Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра Грузия Георгия Квирикашвили, который утверждает, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к вступлению в НАТО.

«Премьер Грузии заявил о ее «технической готовности» вступить в НАТО. Но дело в том, что в альянсе нет политической готовности принять Грузию», — написал Пушков в Twitter.

Грузия впервые принимает в своей столице весеннюю сессию Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, которая проходит 26−29 мая. «Приняли весеннюю сессию ПА НАТО. Грузия имеет все практические инструменты, чтобы готовиться к вступлению в НАТО», — написал Квирикашвили в понедельник в Twitter.