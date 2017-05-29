Москва, 29 мая, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Аварийно-спасательные службы Москвы проводят ликвидацию последствий разрушительного урагана, прошедшего по столице во второй половине дня 29 мая. На данный момент сообщается о нескольких сотнях поваленных деревьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

Ранее в столице был объявлен оранжевый уровень опасности, предупреждающий о возможных сильных порывах ветра в городе. Около 15 часов небо столицы затянуло тучами, пошел град, и ветер усилился до ураганного.

На данный момент известно об 11 погибших и порядка 70 пострадавших. Свои соболезнования их семьям выразил мэр Москвы Сергей Собянин.