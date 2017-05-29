Москва, 29 мая, 2017, 20:17 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают на то, что предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном формат рабочей группы по сотрудничеству в Сирии приобретет практическую плоскость, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

Что касается сирийского урегулирования, осторожный оптимизм создает высказывание Макрона о необходимости сохранения сирийской государственности, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Важно, что Россия и Франция обозначили общую задачу — борьбу терроризмом. Надеемся, что предложенный французским президентом формат рабочей группы по сотрудничеству в Сирии приобретет практическую плоскость», — сказал парламентарий.

Путин дал четкий сигнал Западу в лице Макрона о том, что Россия не торгуется по принципиальным вопросам, касающимся национальных интересов и безопасности, но готова сотрудничать на равноправных условиях во имя мира и стабильности, сказал депутат.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили украинский кризис и возможность урегулирования ситуации в Сирии. По словам Путина, стороны подтвердили намерение бороться с терроризмом, Макрон, в свою очередь, предложил создать рабочую группу и наладить взаимодействие с Россией по борьбе с этой угрозой.