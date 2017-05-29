Париж, 29 мая, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил нового президента Франции Эммануэля Макрона посетить Россию. Об этом российский лидер заявил сегодня, 29 мая, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном, проходившим в Версале.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

«Я хочу поблагодарить господина президента за приглашение. Он упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель. Как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве», — сказал Путин.

Переговоры Путина с Макроном в Версале длились более трех часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

На пресс-конференции лидеры не сделали каких-то громких прорывных заявлений. Путин и Макрон констатировали настрой на продолжение и развитие двусторонних отношений, а также на реализацию совместных проектов.

Также лидеры двух стран договорились усилить взаимодействие по Сирии.

Как ожидается, после общения с прессой Путин и Макрон посетят выставку «Пётр I. Царь во Франции. 1717 год». Выставка посвящена визиту русского царя Петра I во Францию, проходившего с 7 мая по 20 июня 1717 года. Тогда Пётр I посетил Версаль, Лувр, а также Реймс. Он встречался с регентом Франции герцогом Филиппом Орлеанским, а также с семилетним французским королем Людовиком XV.