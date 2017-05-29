Москва, 29 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В Версальском дворце сегодня, 29 мая, состоялась встреча Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает пресс-служба президента России.

ru.wikipedia.org Фреска из Собора Святой Софии в Киеве, представляющая дочерей Ярослава Мудрого. Анна, предположительно, самая младшая

Путин поблагодарил Макрона за то, что тот пригласил его в «замечательный уголок Франции — в Версаль». Как подчеркнул российский президент, «это, безусловно, производит впечатление, говорит о великой Франции, о ее глубокой истории, которая существенным образом объединяет Россию и Францию. О чем говорит и выставка, которую мы сейчас посетим, имеется в виду 300-летие поездки русского царя-реформатора Петра I во Францию. Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни.

Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании».