Париж, 29 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Макрон заявил, что он и президент России договорились совместно отслеживать ситуацию с соблюдением прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Напомним, ряд российских либеральных СМИ распространили информацию о том, что в Чечне якобы притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Сообщалось о пытках и даже расправах на членами ЛГБТ-сообщества. Каких-то внятных доказательств приведено не было.

Тем не менее в начале мая 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами власти для проверки сообщений СМИ о положении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе.

Эта тема вышла из внутрироссийской повестки дня благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая 2 мая встречалась с Путиным в Сочи. По итогам переговоров она заявила, что попросила Путина повлиять на соблюдение прав представителей секс-меньшинств в Чечне.