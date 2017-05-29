Ньюпорт-Ньюс, США, 29 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В Ньюпорт-Ньюс американского штата Вирджиния прошла официальная церемония передачи в состав ВМС США многоцелевой атомной субмарины Washington, сообщает пресс-служба судостроительной компании Huntington Ingalls Industries.

U.S. Navy Подводная лодка класса «Вирджиния», ВМС США

Подводная лодка относится к классу «Вирджиния» и является 14-й по счету, построенной для ВМС США. Ходовые испытания АПЛ Washington начались еще в апреле текущего года.

В боевой состав ВМС новая субмарина будет введена летом 2017 года на военно-морской базе в Норфолке.

На данный момент в США строятся еще пять подводных лодок этого класса. А в общей сложности американский военно-морской флот планирует получить 48 атомных субмарин типа «Вирджиния».

Стоит отметить, что АПЛ Washington стала четвертой подводной лодкой модификации Block. III с модифицированной носовой частью, приспособленной под новый эхолот LAB. Главным оружием субмарины являются две системы вертикального запуска крылатых ракет «Томагавк», на шесть ракет каждая. Кроме того, подлодка вооружена торпедными аппаратами.

Пентагон планирует ежегодную сдачу двух атомных субмарин класса «Вирджиния». Это будет происходить до начала 2020-х годов, до начала постройки стратегических подлодок новейшего класса «Колумбия».

Справка ИА REGNUM. Многоцелевые атомные подводные лодки типа «Вирджиния» предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника и для прибрежных боевых операций. Кроме основного вооружения, субмарина оснащена подводными беспилотниками, шлюзовой камерой для водолазов, а также внешним креплением для спецконтейнера или сверхмалой подлодки.

Водоизмещение 115-метровых подлодок этого класса достигает 7800 тонн. Они способны передвигаться под водой со скоростью до 34 узлов. Предельная глубина погружения подлодки — 480 метров. Экипаж, в зависимости от модификации, от 100 до 120 человек.