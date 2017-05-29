Лондон, 29 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Джоан Роулинг закончила писать сценарий к продолжению фильма «Фантастические твари и где они обитают», об этом писательница рассказала 28 мая на своей странице в Twitter.

Fantasticbeasts.co.uk Фантастические твари и где они обитают, фрагмент постера

Одна из фанаток под именем Martinha оставила на своей странице надпись с упоминанием аккаунта Роулинг.

«Ты уже написала сценарий к «Фантастическим тварям 2»? Расскажи мне всё, женщина», — написала поклонница.

«Да, но я не могу пока ничего рассказать тебе, женщина», — ответила писательница, поддержав фамильярный стиль беседы.

Запись быстро набрала популярность, с момента опубликования запись набрала уже около 33 тыс. лайков и более 6,4 тыс. репостов.

Напомним, 26 апреля Роулинг решила подразнить фанатов, отвечая на очередной вопрос, она написала в Twitter, что не может раскрыть информацию о патронусе Ньюта Саламандера, поскольку это будет большой спойлер.

В тот же день Джуд Лоу, который будет исполнять в новом фильме роль молодого Альбуса Дамблдора сообщил, что перед тем как начать работать над ролью, ему необходимо поговорить с Джоан Роулинг.