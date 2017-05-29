Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Петербуржцы выступили против соглашательской по отношению к так называемой «ювенальной юстиции» позиции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

ИА Красная Весна Пикет РВС против Кузнецовой Санкт-Петербург 29.05.2017

Первый протестный пикет состоялся сегодня, 29 мая, у здания приемной президента России в Северо-Западном федеральном округе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель петербургского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

Как отмечают в РВС, родительские организации России считают, что последние действия Кузнецовой указывают на её соглашательскую «проювенальную» позицию, что может привести к самым негативным последствиям для российских семей с детьми.

Напомним, что представители ведущих родительских организаций в знак недоверия детскому омбудсмену покинули совет при уполномоченном по правам ребенка. Это произошло после заявления Кузнецовой о том, что в России «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей», в то время как по данным общественных активистов количество таких случаев, в том числе обернувшихся трагедией, исчисляется десятками.

«По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. Фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства», — отмечают в РВС.

Также активисты выступают против продвигаемой Кузнецовой новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей», полагая, что она может еще более расширить практику необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей.

По словам организаторов петербургского пикета, прохожие живо интересовались целями акции, подробностями претензий к Кузнецовой и высказывали мнение, что президент России подпишет только те документы, которые принесут пользу стране.

«Сложностей с правоохранительными органами не было», — отметил собеседник агентства.

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30 мая пикет в рамках всероссийского протеста в отношении деятельности Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой вновь пройдет у президентской приемной в Петербурге.