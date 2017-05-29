Москва, 29 мая, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Российско-белорусские военные учения подразделений спецназа российских Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций состоятся в октябре 2017 года на полигонах Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Военное ведомство уточняет, что в начале октября российские и белорусские спецподразделения будут вместе тренироваться на полигонах в Минском, Пуховичском и Осиповичском районах.

В этих учениях будут задействованы подразделения отдельной бригады спецназа ВДВ России и отдельной бригады спецназа ССО Белоруссии.

Спецподразделения проведут совместные учения после крупномасштабных российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

Как сообщало, с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии будут проведены российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Российская армия задействует в них около трех тыс. военнослужащих и порядка 280 единиц боевой техники. Общая численность участников этих военных маневров будет достигать 13 тыс. человек