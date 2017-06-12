Санкт-Петербург, 13 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 31 мая на совещании по подготовке созыва Учредительного собрания обсуждались вопросы о лишении избирательных прав осужденных за преступления, несостоятельных и дезертиров. Большинство участников совещания высказалось за лишение избирательных прав всех этих категорий. Представитель большевиков Козловский в отношении ограничения прав по судимости за уголовные деяния считал безусловно необходимым установить для осужденных старыми судами право реабилитации путем учреждения при избирательных комиссиях округов демократически организованных судов реабилитации. Что касается дезертиров, то Козловский заявил, что массовое дезертирство нелепо считать преступлением, и что проект закона о лишении избирательных прав дезертиров и к тому же без всякого судебного приговора, наличность которого требуется проектом даже для самих тяжких уголовных преступников, является простым орудием политической борьбы с политическими противниками буржуазии.

Рабочие

Исполком Петербургского Совета в своем ответе на письмо Вандервельде, Тома и Гендерсона от 22 мая пишет, что Совет считает нецелесообразным, чтобы отдельные партии условием своего участия в международной социалистической конференции в Стокгольме ставили предварительное принятие другими партиями каких-либо обязательных решений, так как это может создать видимость непримиримых противоречий. Нет также надобности в предварительном полном соглашении между социалистами держав Согласия. Исполком высказывается за вознаграждение населения стран, опустошенных и разоренный войной, как, например, Бельгии, Польши, Галиции и Сербии. Способы и размеры вознаграждения будут установлены представителями трудящихся масс. Такое вознаграждение не должно иметь ничего общего с военной контрибуцией, налагаемой на побежденную страну.

Рабочая секция Петербургского Совета обсуждала вопрос о разгрузке Петербурга. От имени Исполкома прочел доклад по указанному вопросу Богданов. Исполком считает разгрузку Петербурга неприемлемой, и докладчик предложил Совету принять резолюцию, в которой говорится, что расстройство производительных сил страны создало массовую безработицу, борьба с которой возможна лишь в общегосударственном масштабе. Без решительных мероприятий полный хозяйственный кризис в России неизбежен. В частности, этому хозяйственному кризису в Петербурге сопутствуют еще особые обстоятельства: специфический характер петербургской промышленности, ненормально выросшей за время войны, и отсутствие топлива. Принимая во внимание эти общие и местные причины, угрожающие Петербургу хозяйственным кризисом, необходимо принять в срочном порядке решительные меры по контролю над промышленностью, транспортом и к увеличению всех производительных сил по единому плану.

Представители от центрального бюро профсоюзов предложили свою резолюцию, в которой говорится, что планомерный контроль и урегулирование промышленности государственной властью возможно лишь при переходе власти в руки Совета. Резолюции Исполкома и центрального бюро вызвали прения, в результате которых резолюция Исполкома была отклонена, и была принята резолюция центрального бюро профсоюзов 173 голосами против 144. За резолюцию голосовали большевики, объединенные социал-демократы интернационалисты и беспартийные (представители от районных Советов).

На Московском Областном Съезде представителей Советов рабочих депутатов 14 губерний Центральной России и Советов солдатских депутатов Московского военного округа в течение 4 дней (с 28 мая) обсуждались вопросы о войне, коалиционном правительстве, Циммервальдской конференции и вопрос организационный.

По вопросу о войне были высказаны две точки зрения. Докладчиком от меньшевиков был Исув.

«Пока войне не положен конец усилиями международного пролетариата, вся революционная демократия должна всемерно содействовать укреплению боеспособности русской армии для всесторонней защиты страны от угрожающих ей внешних опасностей… Содействуя защите страны от опасности военного разгрома, необходимо развернуть самую широкую и энергичную борьбу за мир».

Ф. Мазерель. Первая мировая война. 1917

Докладчиком от большевиков выступил Бубнов, выдвинувший следующие основные тезисы: современная война есть война империалистическая; ни переход государственной власти к Временному правительству Милюкова — Гучкова, ни вступление представителей Совета во Временное правительство не изменили характера войны. Современную войну можно окончить только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере в нескольких воюющих странах, в руки пролетариата. Настоящая война может превратиться в международную революционную борьбу тогда, когда в России власть перейдет в руки рабочих и крестьянской бедноты.

Большинством голосов была принята резолюция меньшевиков (115 голосов против 59, при 4 воздержавшихся). По вопросу о коалиционном министерстве была принята резолюция Исува, говорящая о полном доверии и поддержке Временного правительства.

По вопросу об отношении к Циммервальдской конференции большевиком Сокольниковым была предложена резолюция, состоящая из следующих семи пунктов:

«1) Война привела в краху II Интернационала;

2) большинство социалистических партий превратилось в основное препятствие для развития революционного движения;

3) последовательные революционеры и сторонники международной революции могли развертывать свою борьбу против войны и капитала, лишь объявляя беспощадную борьбу всем разновидностям социал-патриотизма;

4) в настоящее время официальные представители «большинства» продолжают вести тактику гражданского мира;

5) тот факт, что французские и немецкие социал-патриоты идут сейчас на общую конференцию в Стокгольм, не меняет дела, ибо она будет носить характер предварительной дипломатической конференции;

6) присоединение всей революционной демократии к Стокгольмской конференции означало бы удар всем действительным противникам войны;

7) поддержка международной революции должна выразиться в решительной поддержке левых против правых, Циммервальда против Стокгольма».

Большинством голосов была принята резолюция Исува, гласящая, что представители Совета должны на Циммервальдской конференции бороться против попыток урезать представительство на Стокгольмской конференции большинства и меньшинства социалистических партий, а если они не будут допущены на Стокгольмскую конференцию, то участвовать в Циммервальдской конференции только для осведомления.

По организационному вопросу съезд постановил слить Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в одну общую организацию, но затем, по настоянию большевиков, это решение было переголосовано и отвергнуто. Съезд избрал областное бюро из восьми человек. Съезд закрылся.

В Петербурге на собрании железнодорожных служащих Петербургского узла представителем в Петербургский Совет выбрали Плеханова.

Георгий Плеханов

В «Правде» опубликовано воззвание петербургского профсоюза металлистов ко всем рабочим-металлистам, где бы они ни находились, создавать свои профсоюзы и объединять их вокруг Петербургского союза, так как Петербург в настоящее время является центром политической и экономической борьбы.

На Всеукраинском крестьянском съезде принята резолюция по земельному вопросу, в которой говорится, что вся земля на Украине должна быть в распоряжении Украинского земельного комитета, без разрешения которого российское правительство не имеет права вмешиваться в земельные дела Украины.

На заседании финляндского сейма обсуждался утвержденный Временным правительством законопроект о расширении прав финляндского сената. По нему на окончательное решение финляндского сената передаются все дела, восходившие ранее на утверждение царя, за исключением дел, касающихся русских подданных, взаимных правовых отношений России и Финляндии или вопросов, из них вытекающих. Впредь до установления подробного подразделения дел законодательным путем вопрос о том, какие дела затрагивают русские интересы, в каждом отдельном случае будет разрешаться властью финляндского генерал-губернатора.

В «Правде» опубликована резолюция ЦК РСДРП (б) по поводу нот Англии и Франции от 11 и 13 мая, вносимая в Исполком Петербургского Совета. Заявления английского и французского правительств в ответ на обращение русского Временного правительства еще и еще раз устанавливают нежелание империалистической буржуазии «союзных» стран стать на точку зрения мира без аннексий и контрибуций, на основе права наций на самоопределение. Тем самым потерпела крушение политика коалиционного Временного правительства, обещавшая привести страну к миру путем дипломатических переговоров с империалистическими правительствами Англии и Франции. Гибельные для русской революции результаты политики соглашений Временного правительства и поддерживающих его партий — меньшевиков и народников — с империалистическими правительствами и еще более гибельные результаты политики наступления должны быть немедленно ликвидированы пересмотром проводившейся до сих пор Советом политики. Совет во имя свободы, мира, во имя спасения сотен миллионов трудящихся, стоящих в целом ряде стран на краю гибели от голода и хозяйственной разрухи, берет власть в свои руки с целью скорейшего окончания империалистской войны. Совет отменит все распоряжения последних дней, направленные против интернационалистических элементов в армии, и примет все меры для обуздания капиталистов, для взятия их предприятий под рабочий контроль и для введения трудовой повинности.

На собрании Московского Окружного Комитета РСДРП (б) выяснилось, что важнейшим вопросом на местах является вопрос о коалиционном министерстве. Собрание приняло резолюцию, в которой говорится, что вхождение социалистов в буржуазно-помещичье правительство не может изменить ни экономической политики правительства, ни империалистического характера войны, и что социалисты своим вступлением в правительство ставят себя вне рядов борющегося международного пролетариата.

На заседании Всероссийского съезда партии эсеров присутствовали вернувшиеся из Сибири бывшие политические каторжанки — Спиридонова, Биценко, Каховская и Терентьева, которых съезд приветствовал аплодисментами. По предложению председателя съезд избрал их почетными членами президиума.

Каторжанки

Докладчик по рабочему вопросу Фирсов указал, что рабочее движение в России развертывается в эпоху величайшей экономической депрессии, вызванной войной. Особенности здесь две: полный износ средств производства и употребление всего сырья на войну. В этом корень кризиса. Но в то же время растет несказанно политическое влияние рабочего класса: это произошло благодаря союзу рабочего класса и армии. И это создало одну особенность: экономически рабочие организованы слабо, но они стремятся восполнить этот дефект политическим своим влиянием.

Разгорелась борьба сначала за минимум, а потом за повышение платы. Постепенно фабрично-заводские комитеты превращаются в органы управления промышленностью. Комитеты привели и к новой организации профсоюзов. Организация производства приводит к созданию нового демократического строя промышленности, и от того, несколько партии удастся закрепить эту демократизацию, зависит будущее русского рабочего класса.

Вишняк в своем докладе о государственном устройстве обрисовал типы республик — французской, американской, швейцарской и высказался за демократическую федеративную республику, без президента, с однопалатным законодательным органом.

Брюлова-Шаскольская в своем докладе по национальному вопросу подчеркнула ту мысль, что все нации равноценны и в федеративной республике нужны Учредительные собрания отдельных наций, где будет выяснено, нужна ли только территориальная автономия или экстерриториальная, культурная, охватывающая в лице национальных сеймов всех членов данной национальности, разбросанных по всему лицу России. Второй доклад по тому же вопросу сделал Раскин, который заявил, что реальной программы у партии нет, между тем пробуждение национального сознания идет сейчас всюду; поэтому необходима реальная национальная политика.

Была принята также резолюция об отношении к Временному правительству, предложенная Черновым и Авксентьевым.

«Съезд партии социалистов-революционеров видит в создании коалиционного Временного правительства, с одной стороны, новое свидетельство роста силы трудовой демократии городов и деревень, а с другой — неизбежный шаг для неотложной борьбы с грозной опасностью всероссийской разрухи. До тех пор, пока решением социалистической демократии группа министров-социалистов остается в составе Временного правительства и через нее осуществляется воля этой демократии во внутренней и внешней политике правительства, последнему обеспечивается самая энергичная поддержка в проведении его мероприятий против всех элементов распада и дезорганизации».

Роберт Гримм

Швейцарский социал-демократ Роберт Гримм вручил министрам Церетели и Скобелеву заявление, касающееся его проезда вместе с русскими политэмигрантами через Германию.

«1) Незадолго до моего отъезда министры Церетели и Скобелев сообщили мне, будто швейцарским посланником в Петрограде получена из Берна телеграмма, в которой содержится поручение сообщить мне некоторые мирные планы Германии. Я констатирую, что мне не было сделано такого сообщения швейцарским посланником ни прямо, ни через чье-либо посредство.

2) Содержание телеграммы приходится рассматривать, как попытку с германской стороны использовать мои петроградские выступления за восстановление международных социалистических связей и всеобщий мир в интересах германского правительства, его дипломатических планов и сепаратного мира, к которому оно стремится. Такая попытка представляет собой грубый маневр.

3) Еще в Берне, явившись в германское посольство для визирования паспорта, необходимого для поездки, я уклонялся от всякого политического разговора, а во время путешествия в Стокгольм избегал даже всяких сношений с представителями германской социалистической партии большинства.

4) Что касается участия швейцарского правительства в этом деле, то действительную подоплеку я смогу установить лишь на месте.

5) Как социал-демократ, я не позволю пользоваться собою как передатчиком империалистических планов мира между правительствами. Всякую попытку такого рода я буду беспощадно разоблачать».

Это заявление стало ответом на требования Церетели и Скобелева (по поручению правительства) объясниться по поводу некой телеграммы, сообщенной Временному правительству «из источника, достоверность которого не может подлежать сомнению». В «Вестнике Временного правительства» от 3 июня приводится содержание этой телеграммы.

«Политический департамент. Г-ну Одье, в Петроград. Берн, 5 июня нового стиля [23 мая по старому стилю — ИА REGNUM ] 1917 г.

Федеральный советник Гофман уполномочивает вас сделать Гримму следующее устное сообщение: Германия не предпримет никакого наступления до тех пор, пока соглашение с Россией будет казаться возможным. После повторных бесед с выдающимися личностями я убежден, что Германия ищет с Россией мира, почетного для обеих сторон, с тесными сношениями торговыми и экономическими и финансовою поддержкою для восстановления России. Никакого вмешательства во внутренние русские дела, дружеское соглашение относительно Польши, Литвы и Курляндии, принимая в соображение соотношение народов. Возвращение занятых территорий, взамен возвращения Россией занятых австрийских провинций. Я убежден, что Германия и ее союзники немедленно начали бы мирные переговоры по желанию союзников России.

Относительно целей войны прочтите сообщение «Норддейче Цейтунг», где в согласии с Асквитом утверждается относительно аннексий, что Германия не хотела бы никакого увеличения территории с целью увеличения или расширения экономического или политического».

Церетели и Скобелев признали объяснение Гримма по поводу этой телеграммы неудовлетворительным. Временное правительство постановило: «Предложить Р. Гримму покинуть пределы России».