В Свердловской области — пикеты против «политики Кузнецовой»
Екатеринбург, 29 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит протестный одиночный пикет возле здания администрации города, организованный представителем всероссийской родительской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Мероприятие призвано выразить поддержку всероссийскому протесту в отношении деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«РВС от лица всей родительской общественности просит президента не подписывать наиважнейший документ в интересах детей на целое десятилетие вперед без предварительного обсуждения с родителями России. Мы не можем быть уверены, что стратегия не содержит западных, ювенальных, не традиционных нам подходов понимания прав детей. Наши сомнения основываются на последнем визите Анны Кузнецовой в Финляндию, где были обсуждены вопросы, касательные прав и интересов детей. Как финский опыт воспитания детей со своими нормами и ценностями может быть полезен российским семьям, это, конечно, большой вопрос. Нам представляется это вредным и недопустимым», — сообщила участница акции Мария Шевченко.
Отметим, что в Свердловской области аналогичный одиночный пикет состоялся возле здания администрации города в Нижнем Тагиле. Общественники также выступают против принятия без широкого общественного обсуждения Стратегии детства.
«Я, как мама, очень обеспокоена тем, что я, да и вся общественность в целом, не в курсе, что за стратегия готовится в отношении наших детей. Информации об этом никакой нет, неизвестно, что нас ждет. Ряд громких дел по отобранию детей показывает, что в нашей стране существует мощное ювенальное лобби. Сама Анна Кузнецова неоднократно высказывалась в поддержку сектора замещающих семей, четкой позиции по отношению беби-боксов она не проявляет. Это, несомненно, вызывает серьезные опасения у родителей. Считаю, что такие серьезные решения должны приниматься исключительно открыто и при обсуждении с родительскими организациями», — заявила корреспонденту ИА REGNUM участница пикета Евгения Краснослабодцева.
Напомним, что волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Анны Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Анна Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей. По мнению общественников и представителей родительских организаций, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на неполные сведения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители борющихся против внедрения ювенальных технологий в России родительских организаций начали массово покидать Общественный совет при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ, мотивируя это нежеланием его создательницы Анны Кузнецовой бороться с таким злом как ювенальная юстиция. В частности так поступили руководители самых крупных родительских организаций по защите семьи в России — председатель общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян и председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» (АРКС) Ольга Леткова.