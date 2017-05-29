Екатеринбург, 29 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит протестный одиночный пикет возле здания администрации города, организованный представителем всероссийской родительской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Мероприятие призвано выразить поддержку всероссийскому протесту в отношении деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Пикеты РВС против Кузнецовой 29.05.2017 Екатеринбург

«РВС от лица всей родительской общественности просит президента не подписывать наиважнейший документ в интересах детей на целое десятилетие вперед без предварительного обсуждения с родителями России. Мы не можем быть уверены, что стратегия не содержит западных, ювенальных, не традиционных нам подходов понимания прав детей. Наши сомнения основываются на последнем визите Анны Кузнецовой в Финляндию, где были обсуждены вопросы, касательные прав и интересов детей. Как финский опыт воспитания детей со своими нормами и ценностями может быть полезен российским семьям, это, конечно, большой вопрос. Нам представляется это вредным и недопустимым», — сообщила участница акции Мария Шевченко.

Отметим, что в Свердловской области аналогичный одиночный пикет состоялся возле здания администрации города в Нижнем Тагиле. Общественники также выступают против принятия без широкого общественного обсуждения Стратегии детства.

«Я, как мама, очень обеспокоена тем, что я, да и вся общественность в целом, не в курсе, что за стратегия готовится в отношении наших детей. Информации об этом никакой нет, неизвестно, что нас ждет. Ряд громких дел по отобранию детей показывает, что в нашей стране существует мощное ювенальное лобби. Сама Анна Кузнецова неоднократно высказывалась в поддержку сектора замещающих семей, четкой позиции по отношению беби-боксов она не проявляет. Это, несомненно, вызывает серьезные опасения у родителей. Считаю, что такие серьезные решения должны приниматься исключительно открыто и при обсуждении с родительскими организациями», — заявила корреспонденту ИА REGNUM участница пикета Евгения Краснослабодцева.

Напомним, что волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Анны Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Анна Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей. По мнению общественников и представителей родительских организаций, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на неполные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители борющихся против внедрения ювенальных технологий в России родительских организаций начали массово покидать Общественный совет при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ, мотивируя это нежеланием его создательницы Анны Кузнецовой бороться с таким злом как ювенальная юстиция. В частности так поступили руководители самых крупных родительских организаций по защите семьи в России — председатель общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян и председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» (АРКС) Ольга Леткова.