Москва, 29 мая, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В аэропортах Шереметьево и Домодедово происходят задержки и отмены запланированных рейсов. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM, это вызвано проблемами авиакомпаний и не связано с работой самих аэропортов.

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

Шереметьево и Домодедово продолжают функционировать в штатном режиме, предоставляют всем авиакомпаниям необходимые ресурсы и инфраструктуру для обслуживания воздушных судов и пассажиров в полном объеме. Так, например, видимость в районе аэродрома Домодедово превышает 10 000 метров, погода благоприятна для вылета и прилета рейсов, заявили ИА REGNUM.

Авиакомпания ВИМ-АВИА, на которую приходится значительное число задержанных рейсов, объяснила сбои в своей работе поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидали более десяти дней назад.

Кроме того, задержки рейсов авиакомпания связывает c началом сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока — в частности, на курорты Турции. Все это привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов. При этом попытки авиакомпании зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних перевозчиков не увенчались успехом из-за их дефицита на данный момент, пояснили в пресс-службе.

Во всех остальных столичных аэропортах вылеты происходят по расписанию.