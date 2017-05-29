Ростов-на-Дону, 29 мая, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, у здания правительства Ростовской области в донской столице состоялся одиночный пикет. Таким образом горожане хотят привлечь внимание президента РФ. Владимира Путина умоляют воздержаться от утверждения национальной Стратегии детства, которая рассчитана на десятилетие, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Одиночный пикет в Ростове-на-Дону

«Народ интересуется, какую Стратегию готовят для него в тайне. Кузнецова «финский опыт» получала, чтобы протащить «ювеналку»? — гласит надпись на плакате участника.

Как пояснил ИА REGNUM председатель совета Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев, документ был создан людьми проювенально ориентированных и не выносился на публичное обсуждение.

«Мы считаем, что принятие Стратегии породит неприятности на семейном уровне, вызовет конфликты в обществе и социальный взрыв. У нас под видом помощи детям нарушаются их права. А недавняя встреча детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Финляндии равнозначно свирепому внедрению ювенальной юстиции. Согласитесь, меморандум о сотрудничестве с ювенальными фашистами — странный способ помочь семьям», — считает Бигаев.

Напомним, уполномоченная по правам детей в России Анна Кузнецова пытается добиться утверждения президентом РФ документа, который определит политику государства в отношении детей на 10 лет. Но Стратегия не была опубликована, содержание её остается неизвестным.

В связи с этим региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» проводит серию одиночных пикетов. Митинг уже прошёл в Таганроге у главного входа в парк имени Горького. 30 мая здесь также запланирован очередной одиночный пикет. Сегодня, 29 мая, активисты выйдут на центральную площадь у здания городской администрации Новочеркасска.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2017 года опубликовано открытое письмо председателя «Родительское Всероссийское Сопротивление» Марии Мамиконян, адресованное детскому омбудсмену Кузнецовой. В нём общественный деятель заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном. Наряду с этим еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к Владимиру Путину, а затем начали одна за другой покидать вышеупомянутый совет.

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