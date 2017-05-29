Ереван, 29 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Минская группа ОБСЕ меняет позицию медленно, но твёрдо. Об этом, сегодня, 29 мая, заявил в беседе с журналистами в парламенте замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Https://168.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ

В последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ (Россия, Франция, США) об инцидентах на линии соприкосновения в Карабахе 16 — 17 мая азербайджанская сторона впервые была прямо названа инициатором обострения.

Изменения в поведении сил такого уровня, как три постоянных члена Совета безопасности ООН, требуют времени. Они медлительны, но эта медлительность несет серьёзную опасность для страны, которая идёт против правил игры», — цитирует Кочарян news. am.

Комментируя последнее заявление российского сопредседателя МГ ОБСЕ Игоря Попова о необходимости увеличить число наблюдателей от Организации, замглавы МИД Армении напомнил, что именно об этом стороны договорились на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

«Конечно, сложно утверждать, что наблюдатели могут полностью исключить инциденты, но чем их больше, тем сдерживающий фактор хоть ненамного, но выше», — добавил Шаварш Кочарян.

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По мнению академика РАН, научного руководителя Института востоковедения РАН, профессора Виталия Наумкина, в качестве международного посредника Минская группа пока что играет недостаточно активную роль, в частности, касательно выработки новых предложений. В этом свете единственный работающий формат, на его взгляд, — формат президентов Армении и Азербайджана при посредничестве России.

По его словам, слухи о договоренностях глав Армении и Азербайджана по Карабаху, различных планах урегулирования распространяются с завидной последовательностью.

«Я могу, конечно, ошибаться, может и произойдет чудо, и Карабах будет решен. Однако, несовместимость поэтапного и пакетного подходов сегодня есть и как решить в условиях, когда стороны стоят на противоположных позициях я не знаю. Посредники, конечно, выработали схему урегулирования конфликта, и остается лишь надеяться, что она сработает», — сказал Наумкин в интервью АрмИнфо.