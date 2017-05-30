Вашингтон, 30 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, наблюдается очередное понижение цен на нефть. Как полагают эксперты, это связано с ростом нефтепроизводства в США, которое замещает сокращения добычи членами ОПЕК. Об этом сообщает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

В целом в последнее время трейдеры были заняты обсуждением того, сможет ли картель достаточно сильно повлиять на рынок для того, чтобы решить проблему с избытком предложения на мировом нефтяном рынке. Так, утром 29 марта цена на черное золото эталонной марки Brent упала на 19 центов до $51,96 за баррель. С нефтью марки WTI произошло то же самое. Она подешевела на 19 центов до $49,61 за баррель.

По мнению аналитика в Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), сегодня цены на нефть сдвинулись чуть больше, чем «внутридневной шум». Эксперт также подчеркнул, что намеки на более серьезные сокращения объемов добычи нефти и сроков соглашения привели к тому, что ОПЕК сам заставил рынок сдуться после того, как было принято решение о пролонгации соглашения на девять месяцев. Члены картеля увеличили ожидания рынка до такой степени, что этот срок стал для рынка разочарованием.

В то же время достичь на рынке баланса в ближайшем будущем вряд ли удастся. Добыча нефти в США остается по-прежнему высокой, близкой к рекордным значением. Поэтому достичь 100-процентоноо соответствия на рынке, как планирует ОПЕК, кажется нереальным.

Дело в том, что в прошлый четверг, 25 мая, члены ОПЕК и еще 11 независимых нефтепроизводителей, среди которых и Россия, решили продлить соглашение о сокращении объемов добычи нефти на девять месяц. При этом объемы сокращений остаются на том же уровне — в общей сложности 1,8 млн баррелей в сутки.

При этом ранее министры энергетики разных стран говорили о том, что пролонгация сделки возможна и на более длительный срок, например, до конца 2018 года. К тому же ожидалось, что Египет и Туркменистан могут принять участие в соглашении. Представители этих стран действительно присутствовали на заседание «ОПЕК плюс», однако в самой сделке не участвовали, писало ИА REGNUM.

CNBC отмечает, что, несмотря на то, что венские договоренности действовали с начала 2017 года, цена на нефть не значительно превысила отметку в $50 за баррель. Во многом результаты усилий ОПЕК зависят от производства нефти в США, которые не участвуют в сделке. Так, с середины 2016 года добыча энергоносителя в Соединенных Штатах выросла на 10% до примерно 9,3 млн баррелей в сутки, что ненамного меньше, чем нефтепроизводство в России и Саудовской Аравии, ведущих стран в нефтяной сфере. За последние 19 недель количество буровых установок в США увеличилось до 722 штук. Это самый высокий показатель с апреля 2015 года, свидетельствуют данные Baker Hughes Inc.

Как полагают эксперты в Goldman Sachs, даже если количество американских буровых установок останется на прежнем уровне, то объем добычи нефти в США все равно вырастет на 785 тыс. баррелей в сутки. Произойдет это между четвертым кварталом 2016 года и четвертым кварталом 2017 года.

Между тем аналитики приходят выводу, что сокращение огромных мировых запасов нефти является ключом к сдерживанию перепроизводства. Единственное, непонятно, сократятся ли запасы настолько, насколько рассчитывает картель.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что после того, как члены ОПЕК и стране, не входящие в организацию, официально объявили о продлении сделки на девять месяцев, цены на нефть упали сразу на 5%, что позднее эксперты связали с разочарованием рынка из-за повышенных ожиданий. Ряд иностранных экспертов отмечал, что такая реакция рынка, возможно, чрезмерна, но в течение 2017 года черное золото все же будет дорожать.