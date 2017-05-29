Волгоград, 29 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В России пройдет серия массовых протестных акций и одиночных пикетов против проювенальной позиции детского омбудсмена Анны Кузнецовой. К всероссийской акции присоединится и большинство регионов юга страны. Среди них Волгоград, Астрахань, Симферополь и Севастополь, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог. В Краснодарском крае в городе Новороссийске запланировано сразу пять пикетов, исключением не станет и Краснодар, и Армавир, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Фото предоставлено Волгоградским региональным отделением РВС Плакат

Протестные мероприятия запланированы на 29 и 30 мая.

Крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий Кузнецовой уже ясно указывает на ее соглашательскую проювенальную позицию, деятельность в рамках которой приведёт к ещё более разрушительным последствиям для российских семей.

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Напомним, волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления уполномоченного при президенте РФ по правамребёнкаАнны Кузнецовой об итогах исполнения поручения главы российского государства Владимира Путина проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей.

По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. Фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства. После чего крупнейшие родительские организации, защитившие не одну семью от произвола органов опеки, в знак недоверия омбудсмену покинули совет при Уполномоченном.

Недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой (и в особенности, по отношению к матерям-россиянкам и их детям в смешанных браках) для «обмена опытом» с финскими коллегами, еще более обозначила стезю, по которой, видимо, собирается двигаться новый Уполномоченный.

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Как отметили в «Родительском Всероссийском Сопротивлении», при этом крайнее беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей (1 июня 2017 года), без какого-либо обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Ведь реализация действующей по 2017 год включительно стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам (неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях).