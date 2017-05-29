Москва, 29 мая, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о реформе контрольно-надзорной деятельности, германизации, Королевском замке и Доме Советов, а также кадровых перестановках в правительстве области

Kremlin.ru Антон Алиханов

ИА REGNUM : Обобщите, пожалуйста, опыт Вашей работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. Каких целей, поставленных перед собой в октябре 2016 года, Вам удалось достигнуть?

Мой круг задач с момента назначения исполняющим обязанности председателя правительства Калининградской области, а потом — временно исполняющего обязанности губернатора, стал намного шире, чем тот, которым мне приходилось заниматься с сентября 2015 года, когда я был заместителем председателя правительства.

Каких целей мы достигли? Мы серьезно обновили команду. Создали необходимую атмосферу и настроение в коллективе. Понятно, что у нас еще есть моменты притирок, но мы — единая команда с единым пониманием того, что нам надо делать и в каком ключе действовать.

С точки зрения конкретных проектов, которые реализуются, и в ближайшее время будут завершены — это, например, аэропорт — его мы увидим в течение ближайшего месяца. Работаем над проектом онкоцентра, получили на него деньги, начали перепроектирование и до конца года уже начнем его строить. Скоро откроем Центр женского здоровья.

Мы сделали два пилотных проекта «Бережливая поликлиника» в Калининграде, нам помогли коллеги из Росатома. Суть проекта состоит в производственной оптимизации — человек приходит, описывает процесс, ищет в нем какие-то огрехи, неточности, неровности, и оптимизирует его. Мы смогли организовать процесс так, что мамочка с ребенком, которая раньше тратила на посещение поликлиники условно 105 минут, теперь тратит 28 минут — за счет избавления от лишних передвижений, очередей и за счет информатизации процесса. Этот проект будем интегрировать во все поликлиники области.

Долгие годы у Калининграда не получалось, но уже стараниями нашей новой команды мы смогли получить средства на рекультивацию старой «наболевшей» свалки в поселке им. Космодемьянского и золоотвала «Дарита», и в 2017—2018 году поставим точку в этой истории.

Далее — программа «Безопасные и качественные дороги». Мы не подходили по критериям для участия в этой программе, но я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и он нас включил в нее в силу важности создания качественных дорог для региона. Теперь мы участвуем в этой программе, и по ней до 2025 года будем получать серьезную поддержку от федерального центра на развитие дорог — порядка 9 млрд. рублей. Наша задача — улучшить все, что раздражает — плохо оборудованные переходы, остановки, дорожное покрытие ‑ и это позволит существенно снизить аварийность и смертность на наших дорогах.

ИА REGNUM : Какие из приоритетных проектов правительства РФ выполняются Калининградской области, и с какими федеральными структурами область сотрудничает в этой работе?

Во-первых, у нас есть Федеральная целевая программа развития Калининградской области, и по ней мы в сентябре прошлого года смогли получить дополнительные полтора миллиарда рублей на дороги. Наша кольцевая дорога «Северный обход» модернизируется именно за счет этих денег. И для нас очень важно, чтоб эта ФЦП сохранялась, и мы могли бы получать по ней деньги на инфраструктуру — на дороги, на электроэнергетику, на газопроводы, социальные объекты.

Что же касается приоритетных проектов, там ведь есть и безденежная часть — например, реформа контрольно-надзорной деятельности. Здесь мы ведем себя очень активно, реализуем собственные новации, создали объединенное министерство, и сейчас очень активно перестраиваем нормативную базу и методологию, для того, чтобы снизить давление на бизнес. Сейчас весь региональные контроль и надзор, все внеплановые проверки с 1 июля будут санкционированы лично мною. То есть, необходимо будет получить мою личную подпись, чтоб вне плана пойти в условную ООО «Ромашка» или еще куда-то, и проверить его деятельность. Любая проверка, которая касается региональных контролеров, будет происходить только с моего ведома.

Правда, у нас еще, к сожалению или к счастью, куча федеральных контролеров — Роспотребнадзор, Россельхознадзор, и так далее. И ограничить их деятельность мы не можем. Но у нас есть предложения, чтобы часть полномочий, или, как минимум, вопросы согласований внеплановых проверок тоже на нас в дальнейшем замыкались. Хотя в этом плане очень хорошо отрабатывает и прокуратура. По ее данным, в прошлом году 63 процента проверок «закончились ничем».

Есть и другие проекты, например, «Чистая страна», направлена на решение проблем по рекультивации свалок, благоустройство дворов — это проект «Формирование комфортной городской среды». Мы в этот проект попали, и это очень хорошо, потому что дворами в области не занимались совсем, были муниципальные программы, в основном, в самом Калининграде, но они с точки зрения объема были совершенно мизерные. Там не было ни поддержки региона, ни тем более поддержки федерального центра. Сейчас есть и то, и другое, и мы надеемся, что это серьезно облегчит нам задачу исправления той дискомфортной атмосферы, в которой жили люди до последнего времени. А дворы у нас, к сожалению, действительно в удручающем состоянии.

Помимо Калининграда мы взяли еще три муниципалитета — это Советск — красивый старинный город на границе с Литвой, Гвардейск и Светлый. Недавно я был в Советске, глава города показал мне несколько дворов, которые готовятся к ремонту, и рассказал, что с момента завоевания этой области такой масштабный ремонт происходит в первый раз. В советские времена там строили пятиэтажку, клали асфальт перед подъездом, и на этом вся работа с двором заканчивалась. То есть, сейчас мы их не воссоздаем, а практически создаем.

ИА REGNUM : Антон Андреевич, всё-таки есть германизация? Под этим понятием мы подразумеваем не собирательство калининградцами бутылок с немецкими надписями и ремонт хрущёвок в псевдоготическом стиле, а методичное переформатирование сознания калининградцев, что из всех граждан России только они являются самыми «европеизированными» и, как продолжатели славного немецкого прошлого, достойны вхождения в евросемью. Как Вы считаете, такая идеология «Калининград — это Европа» может стать инструментом для расшатывания политической ситуации в стране?

Полемика о германизации в калининградском истеблишменте, в журналистских и около журналистских кругах идет сейчас очень широко. В социальных сетях устраиваются баталии между теми, кто говорит, что она есть, и теми, кто говорит, что это бред, и ее нет. Но сам факт того, что подобная дискуссия стала столь громкой, это «звоночек».

Я живу и работаю в Калининграде уже полтора года, и на мой личный взгляд, в обывательском смысле германизации как насаждения культурной идеи в повседневной жизни не видно, и этого нет. То есть говорить о том, что обыватель переориентирован на Европу, и завтра готов сказать, что «мы уже часть Евросоюза» — вряд ли можно. Но, в силу своей должности, и доступа к определенной информации, я понимаю — конечно, то, о чем говорится и имеется в виду на глубинном уровне, присутствует. Например, это работа различных некоммерческих организаций, всяких «псевдокультурных» центров. Я бы не сказал, что вся эта работа имеет деструктивный характер. Но когда не ведется противоположная работа, нет постоянного поддержания связи с основной территорией России, с ее культурным кодом, когда ты чувствуешь свою бытовую связанность с условной Польшей в большей степени, чем с Россией, то есть, о чем задуматься. По результатам социологических исследований, которые проводятся в Калининграде, этого не видно, но это не значит, что мы не будем по этому поводу держать руку на пульсе. Однако проблемой, требующей сиюсекундного решения, на мой взгляд, она не является. Повторюсь — это не значит, что проблемы не существует. Она просто имеет немного другой характер.

ИА REGNUM : В развитие вопроса можно спросить про Королевский замок — насколько, по Вашему мнению, отразится на электоральных пристрастиях принципиальное решение не воссоздавать замок? Может ли «пятая колонна» организовать и провести на выборах провокации, призванные усомниться в легитимности избранного губернатора?

Королевский замок, или замок Кенигсберг, стоял на возвышении, на так называемой Королевской горе и был сильно поврежден во время авианалетов союзников в ходе Великой Отечественной войны. Вообще, Калининградская область в части инфраструктуры очень сильно пострадала от налетов союзников, но при этом они «милостиво» оставили нам все фортификационные сооружения, вероятно, чтоб немцам было удобнее обороняться?

Итак, Королевский замок был серьезно разрушен, но стоял. После войны его разбирали в несколько этапов, и наконец, взорвали в конце 60-х годах. И сейчас в центре Калининграда свободен большой кусок земли, рядом стоит Дом Советов. Было проведено несколько конкурсов, которые подразумевали, в том числе, и восстановление Королевского замка.

Но я уже неоднократно говорил, нам есть, чем заняться помимо Королевского замка. Нам всем в ближайшие 10 лет будет, куда приложить свои силы. И это точно не создание новодела, стилизованного под Королевский замок. Есть огромное количество и замков, и старинных кирх, и других сооружений, которые сохранились и которые требуют ухода, восстановления и реставрации. И уделять внимание этому новоделу в виде воссозданного Королевского замка, с моей точки зрения, не очень правильно.

Я уже не говорю о символических значениях этого замка для немцев и для тех, кто бежал и уходил из Восточной Пруссии. Это определенный символ, в том числе и властный. И не стоит им заниматься. И с точки зрения практической, материальной, и с точки зрения символической.

ИА REGNUM : Вашу решимость запустить архитектурную доминанту Калининграда — Дом Советов, стоящий заброшенным уже четверть века, калининградцы трактуют как амбициозное желание войти в историю Калининградской области (как, например, вошёл ваш предшественник Георгий Боос, построив автобан «Приморское кольцо»). Насколько это соответствует действительности?

У нас действительно есть желание восстановить Дом Советов, мы сейчас составили дорожную карту с собственниками этого здания, и аккуратно по ней идем. Они высказывают желание вложить деньги и доделать здание. Мы, со своей стороны, полностью их поддерживаем, и будем обеспечивать всеми необходимыми техническими условиями. И я надеюсь, что когда мы закончим с его реконструкцией, либо все правительство Калининградской области, либо его часть переедет в Дом Советов. Для чего, собственно, когда-то и строилось это здание.

На мой взгляд, это такой же символ, но символ безвременья и безвластия. Потому что это здание стоит с конца 80-х годов. Там уже построили лифты, был уложен паркет, практически все было готово, но в итоге это все превратилось в то, во что превратилось, и из этого символа безвременья надо все-таки сделать другой символ — символ того, что Калининград оплачивает свои «долги».

ИА REGNUM : Анализируя статьи, которые выходили в западной прессе 2016 года о Калининградской области, понимаешь, что имидж российского эксклава — чернее некуда. Как только не называли нас — «основательная угроза», «очаг опасности». Понятно, что с таким сонмом пропагандистских штампов в головах европейцев говорить об их полноценном сотрудничестве с Калининградом не приходится. Существует ли у вас концепция улучшения имиджа региона в западных СМИ? Или мы обречены в глазах граждан ЕС метаться между «Искандерами» и «бывшим Кёнигсбергом»?

Понятно, что Калининград интересен западной прессе исключительно как место концентрации зла, угроз, опасности. И понятно, что это делается для того, чтоб оправдать милитаризацию соседних с нами государств, пугать и делать пугало из России. Недавно у меня была встреча с французскими журналистами из журнала L’Express, и говорить мы должны были об инвестициях. Но добрая половина их вопросов содержали словосочетание «ракетный комплекс «Искандер». И мне все время задавали вопросы о том, как «Искандер» влияет на инвестиционный климат. Отвечаю: никак. Потому что ядерная шахта в штате Невада никак не влияет на существование игорной зоны в Лас-Вегасе.

И нам понятно, чем обусловлено упорство западных журналистов. Наша задача — сбивать этот накал, несколько истеричную реакцию на слово «Калининград» и все-таки рассказывать о другом. Об историях успеха иностранных инвесторов, которые давно присутствуют и работают в Калининграде, об очень удобных логистических возможностях и льготах особой экономисткой зоны в нашей области, и о прочих специальных калининградских льготах, которые в принципе уникальны в России.

Поэтому наша задача — больше ездить, презентовать себя. Недавно наш знаменитый парусник «Крузенштерн» был в порту Гамбург, там проходила большая ярмарка. Мы использовали эту возможность — парусник посещает во время стоянок много людей. И мы провели там две успешные презентации — для инвесторов и для туристов. Наша задача — как можно больше показывать, кто мы такие и что из себя представляем, потому что из регионов России очень немногие самостоятельно работают вовне с иностранными инвесторами. Калининград в последние годы тоже этим практически не занимался, а нам надо это делать, сам Бог велел — у нас географическая предрасположенность к таким контактам.

ИА REGNUM : Если окунуться во внутриполитическую ситуацию в Калининградской области, то скажите — Вас приняли региональные элиты? Анализировали ли Вы ситуацию, которая предшествовала увольнению Георгия Бооса, которого «ушли» не без помощи местных влиятельных групп?

Никакого отторжения и сопротивления у нас нет ни с бизнесом, ни с населением. Моя задача, как я ее широко вижу — это забота о жителях региона. У меня здесь семья и дети, и мне самому интересно развитие этой территории, и мне самому бы хотелось, чтобы про Калининград снова вспомнили, и к нам приезжали туристы и инвесторы, чтоб это был цветущий край, чего эта земля и достойна.

ИА REGNUM : С кем работаете в регионе? С местными кадрами, или со своей командой? И вообще, как оцениваете уровень подготовки государственных управленцев и Калининградской области?

Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я говорю, что команда сформирована, и ничего меняться не будет, но каждый раз преподношу какой-то кадровый сюрприз, и, как мне кажется, действую совершенно правильно. Были случаи, когда на конкретный момент времени я фиксировал и успокаивал людей, а потом принимал кадровые решения. Отдельные люди лишились своих постов — по итогам различных проверок вскрылись отдельные неприглядные факты, и сейчас эти факты постепенно переводятся в уголовные дела.

Привез ли я с собой свою команду? Да, привез. Но прямо скажу, я не стал вырывать всех под корень, и привозить новых людей на все должности. Я считаю, что необходимо смотреть и на местный кадровый ресурс, даже если он очень ограничен — у нас в области, например, живет менее миллиона человек. Но у нас есть и люди из Санкт-Петербурга, такие, как например Эдуард Батанов (временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Калининградской области), которым я даю возможность приводить людей, которых они считают возможными и нужными, и они тоже наполняют мою команду, делая ее разнообразной в региональном плане. У нас есть и много калининградцев, и некоторые из них тоже приводят в команду новых калининградцев. В этом плане у нас сбалансированная политика. При этом команда обновилась примерно на 80−85 процентов, но это происходило постепенно, и исключительно из рациональных соображений.

Какая разница, где родился или вырос человек, главное, чтоб он был профессионалом в своем деле, и честно служил жителям Калининграда.

СПРАВКА:

Антон Алиханов родился в 1986 году в Сухуми (ныне — Сухум) Абхазской АССР;

Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов России по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция»;

С 2010 года работал в Министерстве юстиции Российской федерации;

Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2012 году в Российском экономическом университете им. Плеханова в Москве защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)»;

С 2013 года работал в Министерстве промышленности и торговли Российской федерации, где исполнял обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, затем — директора;

С 14 августа 2015 года входит в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии;

22 сентября 2015 года назначен заместителем председателя Правительства Калининградской области (курировал сельское хозяйство и промышленность);

C 30 июля 2016 года — временно исполняющий обязанности председателя Правительства Калининградской области;

6 октября 2016 года Указом № 529 Президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области;

Антон Алиханов женат, имеет двоих детей.