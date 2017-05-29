Москва, 29 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум.

Новым послом США в России может быть назначен бывший губернатор американского штата Юта Джон Хантсман, сообщил журналистам 29 мая американский посол в РФ Джон Теффт.

U.S. Department of State Джон Теффт

«Мы ждем Хантсмана. Но я обещал, что я пробуду здесь три года и отслужу своей стране три года», — уточнил он.

Теффт отметил, что трехлетний срок заканчивается осенью 2017 года, но точную дату не назвал.

«Посмотрим, как дело пойдет с Хантсманом», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта американский президент Дональд Трамп предложил Хантсману стать послом в России. Предложение Трампа было принято.

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Член Совфеда Алексей Пушков, комментируя решение Вашингтона, заявил, что Трамп подбирает команду из людей, не намеренных сотрудничать с Россией. Кандидатура Хантсмена говорит о многом: Хантсман — глава Атлантического совета, где жесткая критика России нормой является.

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REGNUM.