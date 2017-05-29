Челябинск, 29 мая, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Программа семинара-тренинга для учащихся 10−11-х классов школ Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ» признана нарушающей федеральное законодательство. Заключение экспертной комиссии о программе, реализуемой Муниципальным бюджетным учреждением Центр профилактического сопровождения (МБУ ЦПС) «Компас», размещено на сайте Роскомнадзора.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

Экспертиза программы «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции», проведенная аккредитованными Роскомнадзором специалистами, выявила нарушения Федерального закона ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также установлено, что программа семинара-тренинга, проводимого сотрудниками МУП ЦПС «Компас», содержит материалы, направленные на разрушение российских семейных ценностей, эксплуатирует интерес к сексу. Анализ программы выявил, что содержание уроков способно вызвать у подростков тревожные и депрессивные эмоциональные состояния и способствует формированию асоциальных форм поведения.

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Эксперты проанализировали воздействие информационной продукции МБУ ЦПС «Компас» на психическое и психологическое здоровье несовершеннолетних по методу нормативно-возрастного анализа психического развития ребёнка, теоретической основой которого выступает периодизация психического развития ребёнка на основе научных выводов советского психолога Льва Выготского, психолога Даниила Эльконина, психолога, философа, педагога и организатора науки Алексея Леонтьева и действительного члена Академии педагогических наук СССР, доктора педагогических наук, профессора Александра Запорожца.

Объёмное, свыше 30 страниц, экспертное исследование представлено в двух частях. Первая содержит контент-анализ программы семинара-тренинга и протокола урока, вторая — оценку воздействия семинара-тренинга на психическое здоровье детей и подростков.

В предваряющей экспертизу записке содержатся пояснения, дается определение понятий, требующих выявления, определяются критерии анализа программы семинара-тренинга, а также сопоставляются признаки выявляемых понятий с содержимым семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции».

Эксперты установили, что реализуемая на территории Челябинской области программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся и молодежи является «осовремененной версией международных и зарубежных программ полового просвещения детей, разработанных Международной конференцией по народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 году в Каире Фондом по народонаселению (ЮНФПАА), Международной Федерацией планирования семьи (МФПС), Российской ассоциацией «Планирование семьи» (РАПС), ЮНИСЕФ и рядом других организаций». Отмечается, что программы этих организаций ориентированы на снижение рождаемости, а значит, нацелены на сокращение численности населения.

В результатах экспертизы указано, что «внедрение программ сексуального просвещения, в том числе и программ по профилактике ВИЧ-инфекции, обосновывается ростом уровня распространения ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем». Отмечается, что этот тезис записан в документе европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Федерального центра просвещения в сфере здравоохранения (ФЦПСЗ) и адресует к стандартам сексуального образования в Европе.

Выявлен и рамочный документ, на основе которого формируются программы в России. Он является ориентиром для лиц, определяющих политику, руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения. Разработан документ был в 2010 году Федеральным центром просвещения в сфере здравоохранения в Кёльне.

В нем говорится: «В Европейском регионе ВОЗ существует много проблем в области сексуального здоровья: например, рост уровня распространения ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путём (ИППП), нежелательные подростковые беременности и сексуальное насилие. Работа с детьми и молодежью является ключевым условием общего укрепления сексуального здоровья. С целью развития позитивного и ответственного отношения к сексуальности они должны знать о ее рисках и удовольствиях. Только так их поведение станет более ответственным как в отношении самих себя, так и по отношению к окружающим в обществе, в котором они живут».

Кроме европейских источников показана связь с американскими структурами, занимающимися вопросами здорового образа жизни. Так, отмечается в записке экспертизы, в 1995 году международная организация PSI (штаб-квартира в Вашингтоне, США) открыла российский офис «Центр социального развития и информации». Тогда же появилось российское отделение американской организации «Партнеры во имя здоровья» и многие другие неправительственные организации. В 1997 году, почти сразу после своего формирования, офис в Москве открыла ЮНЭЙДС. В организации борьбы со СПИДом в России в те годы активно участвовал также Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) (летом 2015 года признан нежелательной организацией в России).

Дополнительно отмечается участие организаций: USAID (прекратила свою деятельность на территории России в октябре 2012 году по требованию правительства РФ), «Врачи без границ», UNICEF (прекратила работу в России с декабря 2012 года), Imperial College London и других.

Несмотря на запрет деятельности в России зарубежных НКО, в экспертном исследовании отмечается, что структуры стали действовать опосредованно, например, через некоторых представителей Общественной палаты Российской Федерации. В экспертизе отмечается интенсивное распространение концепций и программ, которые подхватывались российским структурами и проводниками политики, а затем внедрялись в России.

«Цель вышеперечисленных организаций и их программ — научить детей с ранних лет разбираться в различных видах «безопасного» секса и тем самым уничтожить в детях целомудрие и низвести таинство любви до простого животного инстинкта, что в дальнейшем блокирует нормальное воспроизводство населения в рамках семьи», — говорится в экспертизе.

«Практика продвижения проектов ЮНИСЕФ в целом стереотипна. Фонд финансирует пилотный этап проекта, подкупает чиновников и добивается официального утверждения проекта. А затем о финансировании проекта и его «внедрении в повсеместную практику» заботятся национальный бюджет и национальные органы власти всех уровней под контролем Фонда», — говорят эксперты о способе продвижения программ.

После приведенных сведений в экспертизе представлено описание и анализ самого семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции», проводимого для челябинских школьников.

Выявлено, что заказчиком обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся и молодежи Челябинска является городская межведомственная комиссия по проблемам социально значимых заболеваний администрации города. Эта комиссия обосновала заказ на программу тем, что «начиная с 2013 года сохраняется тенденция увеличения количества лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в том числе среди молодежи».

"Тренинг «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» был разработан в 2008 году, прошел рецензирование, изучен специалистами министерства образования и науки и министерства здравоохранения Челябинской области и согласован с Управлением по делам образования города Челябинска. В 2014 году программа была повторно согласована с министерством здравоохранения Челябинской области. Проведение программ по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе по профилактике ВИЧ-инфекции, в образовательных учреждениях соответствует Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде», — заявлял начальник управления по делам молодежи города Челябинска Сергей Авдеев.

Отмечено, что тренинг для учащихся 10−11-х классов образовательных учреждений города Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» разработан специалистами МБУ ЦПС «Компас» в соответствии с положениями учебного пособия «Полезная практика: реальные альтернативы» (авторы Романова О. Л, Колесова Л. С).

Далее в экспертизе представлен анализ урока, проведенного по программе «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции». По мнению экспертов, семинар-тренинг изобилует медицинскими терминами (антиретровирусная терапия, антитела ВИЧ, ВИЧ-инфекция, иммунная система, клетки CD4+, ПЦР тест, Серонегативное окно, СПИД), а также информацией об интимной стороне межличностных отношений, не соответствующей возрастным особенностям детей и подростков. При этом, как отмечено в экспертизе, речи о семейных отношениях и любви в семинаре вообще нет, то есть фактически лектор допускает внебрачные отношения, лишь бы они были «защищенные».

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Анализ ролевой игры «Кинопроект», используемой во время уроков, показал, что это фактически подталкивает детей к скорейшему началу половой жизни. В ней подросткам предлагалось имитировать многочисленные половые контакты, пожимая друг другу руки, тем самым формируя нормальность такого поведения. В игре три рукопожатия являются обязательными, отмечено в экспертизе, подросткам не дано альтернативы между пожиманием руки и воздержанием от контакта.

В семинаре-тренинге эксперты выявили информацию, которая, по их мнению, причиняет вред здоровью и развитию детей. К таковой они отнесли «трансляцию асоциальных нормативов поведения — половой раскрепощенности, снятия запретов, десакрализации табуированных тем, разрушения чувства стыда». Также в процессе взаимодействия с детьми происходит «манипуляция ценностными структурами, находящимися в стадии становления, нивелирование духовных и нравственных ценностей партнерских и в целом человеческих отношений, искажение картины мира и представлений о нормативах социального поведения в обществе».

Таким образом, было установлено, что семинары-тренинги, проводимые с учащимися челябинских школ, содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространение которой запрещено Федеральным законом 436-ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию).

Кроме этого, выявлены последствия воздействия семинара-тренинга на психику ребёнка и подростка. Установлено, что проводимые уроки по программе «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» не адекватны возрастно-психологическим особенностям детей и подростков с точки зрения значимой системы отношений. Детям не доносится оптимальных способов поведения в конфликтных и сотрудничающих ситуациях, в ситуациях взаимодействия с разными людьми, не учитываются индивидуально-личностные и ситуативные особенности при взаимодействии. При этом осуществляется манипуляция сознанием и поведением детей и подростков.

«В целом семинар направлен на уничтожение детства. Взваливание на подростков взрослых проблем, уничтожая ценности семейного благополучия, счастливого супружества», — звучит очередной вывод экспертизы.

«Легитимация беспорядочных половых связей, транслируемая в экспертируемой программе, направлена на разрушение семейных ценностей. А провоцирование детей к раннему вступлению в половые связи придает содержанию программы растлевающий характер», — говорится в материалах экспертизы.

Выводы к анализу содержательной части программы и уроков, проводимых по ней сотрудниками МБУ ЦПС «Компас» в школах Челябинска, неутешительны:

«Возрастное ограничение (для учащихся 10−11-х классов, то есть с 14 лет) не отвечает содержанию анализируемого семинара, поскольку «подростковый возраст является сенситивным периодом (наиболее подходящим временем) для формирования способности к ценностно-опосредованной регуляции поведения». Содержание программы семинара и урока способно разрушить процесс формирования у подростков семейных ценностей, стимулирует детей к раннему началу половой жизни, легитимизирует в сознании подростков беспорядочные половые связи».

«Содержание программы семинара и урока носит растлевающий характер для несовершеннолетних. Кроме того, оно способно вызвать у подростков снижение творческих способностей, повышение тревоги, возникновение страхов и других невротических реакций», — заявляют эксперты.

Напомним, в период летних каникул в 2016 году со школьниками, находящимися в летних лагерях при школах, были проведены уроки по программе «Базовые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции». Инициатором проведения выступил комитет образования администрации города Челябинска. Председатель комитета Светлана Портье в письме руководителям учебных заведений попросила организовать участие членов молодежных трудовых отрядов в семинарах-тренингах «Базовые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции» в соответствии с графиком на весь летний период пребывания подростков. Семинары-тренинги было поручено провести МБУ ЦПС «Компас».

Муниципальное бюджетное учреждение «Компас» подведомственно Управлению по делам молодежи администрации города Челябинска, которое возглавляет Сергей Авдеев. Специалисты «Компаса» в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщали, что на семинарах-тренингах детям рассказывается о путях передачи и методах защиты молодежи от ВИЧ. О сексуальных отношениях лекторы-психологи центра «Компас» сообщают, по их словам, лишь тогда, когда подросток сам поинтересуется и задаст соответствующий вопрос.

Как отмечают в родительских организациях, действия МБУ ЦПС «Компас» и ранее попадали в поле зрения общественников. В 2014 году в школах была обнаружена брошюра «Паспорт для тех, кому уже 16» и презервативы, которые раздавались подросткам.

Как пояснили тогда в МБУ ЦПС «Компас», программы и уроки по профилактике ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, будут распространены не только на школы в Челябинске, но и на учреждения Челябинской области.

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