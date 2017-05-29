Ростов-на-Дону, 29 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Появившиеся ранее слухи об уничтожении троллейбуса в Ростове-на-Дону развеяны. Донской губернатор Василий Голубев в прямом эфире на канале «Россия 1» заявил, что экологически чистый вид транспорта будет жить, убирать из города-миллионника его никто не собирается, сообщает ИА REGNUM 29 мая.

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«Никто троллейбусы не уберёт, просто мы начали работу по повышению эффективности работы этого транспорта, замене и наведению порядка с контактными линиями», — сказал Голубев.

В скором времени предполагается заменить опоры контактной сети на главной улице донской столицы — Большой Садовой.

Напомним, чиновник ростовской администрации ранее заявили, что развивать троллейбус не будут до 2018 года. А вот после проведения чемпионата мира по футболу займутся решением вопроса. В частности, отремонтируют контактную сеть. По словам директора департамента транспорта города Геннадия Клейменова, провести ремонт до мундиаля невозможно, так как МУП «РТК» находится в минусе. И вместо воскрешения электротранспорта к мундиалю будет обновлен автобусный парк. На эти цели будет потрачено около 1 млрд рублей.

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После проведения ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону вернутся троллейбусы

Это стало причиной для беспокойства и возмущения горожан. Так, неделю назад в Ростове-на-Дону на площади Ленина состоялся пикет в поддержку закупки к ЧМ-2018 троллейбусов для южной столицы.

«Цель митинга — вернуть администрацию города к первоначальной идее о закупке 30 единиц троллейбусов в составе транспорта, приобретаемого к ЧМ-2018, а не ограничиваться исключительно 150 автобусами и дюжиной трамваев», — отметили организаторы акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь о возрождении электротранспорта в Ростове-на-Дону шла летом 2016 года. Тогда ростовские чиновники объявили о приобретении новых трамваев и низкопольного троллейбуса «Адмирал» отечественного производства. Но в результате ни один из троллейбусов не был протестирован в городе-миллионнике.

Затем в структуре Ростовской транспортной компании, основным видом деятельности которой является городской электротранспорт, произошли изменения. Предприятие возглавила Елена Дедова. К ней в руки компания перешла в плачевном состоянии. В частности, накоплены огромные долги перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию.

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