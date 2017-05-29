Ялта, Крым, 29 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Ялтинский театр имени А. П. Чехова может закрыться в 2017 году из-за недостатка финансирования. Об этом со ссылкой на официальное заявление отдела маркетинга театра сообщил «Московский Комсомолец».

Anaxibia Театр им. А.П. Чехова. Ялта

«Сейчас, лишённый средств к существованию, законодательно запрещённый к государственному дотированию, Ялтинский театр им. А.П. Чехова умирает — уходят работники, не имеющие возможности прокормить свои семьи, отворачиваются прокатчики, здание театра ветшает и разваливается без необходимого ухода», — сообщил коллектив учреждения.

В 2006 году театр был сдан в аренду на 50 лет российскому меценату Александру Лебедеву, который заключил договор с украинским ООО «Коммерческая компания». Первые годы частная компания поддерживала и восстанавливала театр, однако в настоящее время фирма стала банкротом из-за многомиллионых долгов.

В связи с этим коллектив добивается национализации театра, однако региональные власти пока навстречу театру не идут: многочисленные обращения в министерство культуры Республики Крым заканчиваются лишь «обещаниями министра Арины Новосельской о горячей и незамедлительной организационной помощи». Таким образом, театр не получает финансовой поддержки ни от арендатора, ни от властей.

Сотрудники театра считают, что его закрытие после возвращения Крыма в Россию станет позорным событием на фоне того, что учреждение смогло пережить Великую Отечественную войну, «перестройку» и период украинской власти.