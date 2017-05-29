Южно-Сахалинск, 29 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Спасатели сахалинского МЧС и волонтеры островного туристического клуба «Бумеранг» очистили от мусора крупнейшее в ДФО лежбище сивучей и морских котиков — остров Тюлений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области Коренной обитатель острова Тюлений — доволен: в его доме теперь чисто и безопасно

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Остров Тюлений расположен далеко от жилых зон и труднодоступен. Спасатели МЧС помогли инициаторам акции — волонтерам клуба «Бумеранг» добраться до острова. Несколько часов люди чистили остров от пластика, стекла, прочего мусора, который приносит море. Несколько десятков килограммов отходов — итог операции.

«Опасность, исходящая от мусора — не иллюзорна. Экологи выяснили, что мусор, особенно пластиковый, чаще всего является причиной гибели морских млекопитающих. В ходе работы на острове собрано множество пластиковых бутылок, рыболовных сетей, резиновых шлангов, веревок и других отходов. В результате удалось очистить практически все побережье Тюленьего. Крупногабаритные предметы — металлические конструкции, выброшенные на берег, сложили в недоступных для обитателей острова местах. Различные емкости, которые фактически являются ловушками для птиц, перевернуты, то есть, приведены в безопасное состояние», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

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«На места, уже занятые сивучами и котиками, мы заходить не стали. Испуг взрослого животного может спровоцировать отказ самки от детеныша. Поэтому во время таких операций приходится действовать с максимальной осторожностью. Тюлений — главный дальневосточный «роддом» сивучей и котиков. В сезон размножений здесь находятся десятки тысяч особей. У них устанавливаются семейные отношения, рождаются щенки. Уже отсюда они уходят по всему Тихоокеанскому региону, чтобы в июне снова вернуться. В пик сезона тюлени ведут себя очень активно, здесь занят каждый квадратный метр, животные защищают свою территорию. И взрослые особи, и щенки могут попасть в сети, запутаться в веревках, пораниться пластиком. Травмированный зверь с большой вероятностью погибнет», — рассказал руководитель полевых проектов клуба «Бумеранг» Вячеслав Козлов.

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Сахалинские спасатели МЧС не впервые приходят на помощь уникальному животному миру Сахалина. В 2016 году они приняли участие в беспрецедентной спасательной операции, когда трех косаток прижало к берегу льдинами. Животные были спасены.

«Когда волонтеры из клуба «Бумеранг» обратились за помощью, мы даже не раздумывали — откликнулись сразу. Такой природы, как у нас, на Сахалине, больше нигде нет. Мы все стараемся ее сохранить», — добавил начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова Валентин Желонкин

Как сообщало ИА REGNUM, безалаберное отношение человека к морю все больше тревожит жителей Сахалина и Курил. Рыбаки и военные сливают в море опасные отходы ГСМ, выбрасывают сети, пластик, прочий мусор. Жители сахалинского Невельска, побережье которого облюбовали сивучи, ежегодно проводят акции по уборке мусора, чтобы спасти от гибели морских животных и птиц, рыбу и уникальную морскую фауну. Как отмечают волонтеры, происхождение мусора чаще всего не российское — до 70% его приносит к сахалинским берегам из других стран.