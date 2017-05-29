Барнаул, 29 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) добиваются, чтобы регионам разрешили вводить на своих территориях обязательную государственную экспертизу значимых объектов. Соответствующую законодательную инициативу уже одобрили на последней сессии АКЗС и направили в Совет Федерации, сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Жилые дома в Барнауле

Как пояснил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунёв, за последние 3 месяца в Алтайском крае сдали 8 крупных объектов, в 6 из них выявлены нарушения при проектировании. В процессе проверки выяснялось, что проекты всех зданий проходили экспертизу и получили одобрение в частных организациях.

«Законопроект направлен на снижение числа случаев нарушения законодательства о градостроительной деятельности. Предлагается наделить субъекты Российской Федерации правомочиями по расширению перечня строительных объектов подлежащих государственной экспертизе. Причем, мы не говорим сегодня о конкретном перечне данных объектов, речь идёт только о наделении полномочиями», — подчеркнул Альберт Лунёв.

Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет. Кроме того, в законопроекте предлагается ужесточить требования к аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы, увеличив количество работников, имеющих аттестацию, с 5 до 7 человек.

Напомним, ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта, был выявлен недавно Алтайской государственной инспекцией в ходе проверки строящегося многоэтажного жилого дома ул. Балтийской, 96 в Барнауле. Выяснилось, что строительство указанного жилого дома осуществляет ЖСК «Балтийский» на основании разрешения на строительство от 07.04.2016 № RU22−22 302 000−82−2016, выданного комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Проектная документация на строение разработана ООО «Барнаулгражданпроект», а положительное заключение выдало предприятие ООО «Регионэкспертиза», осуществляющее негосударственную экспертизу.

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Нарушения при проектировании стали причиной обрушения кровли в барнаульском гипермаркете «Ашан» в декабре 2016 года. Проект здания ТРЦ «Галактика», где он расположен, проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Позднее собственник ТРЦ необходимость проведения повторной (теперь уже — государственной, прим. ИА REGNUM ) экспертизы проекта ‑ и исправил упущения, имевшиеся в проекте строительства.

Между тем, многие застройщики края высказываются против введения обязательной госэкспертизы, так как она проводится долго и стоит дорого. Это может привести к снижению темпов строительства.