Москва, 29 мая, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Банк России с 29 мая отозвал лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Айви Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что бизнес-модель «Айви Банк» носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков.

Совершенные банком операции и сделки привели кредитное учреждение к банкротству и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «Айви Банку» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

В кредитной организации назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Айви Банк» занимал 432 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года лишились лицензии более 20 банков. За 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.