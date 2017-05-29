Париж, 29 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Париж на фоне двусторонних переговоров откроет вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном выставку, посвященную поездке Петра I во Францию.

Луи Эрсан. Петр I и Людовик в Париже в 1717. XV

Выставка, подготовленная Эрмитажем, пройдет во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль. Визит Петра I в 1717 году в Париж был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами.

В ходе визита Путиным и Макроном будут обсуждаться политические, культурные и экономические аспекты двусторонних отношений России и Франции. Стороны уже договорились вести совместную работу по решению ряда актуальных проблем, в том числе противостояние террористической угрозе, сообщает пресс-службы Кремля.

Ожидается, что лидеры двух стран планируют взаимодействие по вопросам сирийского и украинского урегулирования. Переговоры между президентами будет неформальными и пройдут в узком составе.

Ранее российского лидера принимали в Версале в 1992 году — тогда Бориса Ельцина принял Франсуа Миттеран. Бывший президент Франции Николя Саркози единственный раз принимал гостя в королевском дворце, это был в 2007 году лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Последний визит президента РФ Владимира Путина во Францию был сорван: президент Франции Франсуа Олланд накануне встречи неожиданно выразил «сомнения в целесообразности переговоров» с Путиным и Кремль отменил встречу.