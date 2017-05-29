Анкара, 29 мая, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал переименовать спортивные «арены» в «стадионы», сообщает Der Merkur 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Роджеп Эрдоган

В ходе публичного выступления 26 мая Эрдоган заявил, что слово «арена» несет в себе негативный смысл: оно ассоциируется с древним Римом, когда люди должны были насмерть бороться за свою жизнь.

Министр спорта и руководство Турецкой футбольной федерации получили приказ о переименовании.

Первыми, кто изменил название, стала «Тюрк Телеком Арена», домашний стадион ФК Галатасарай.

Совет директоров принял решение изменить название на «Тюрк Телеком Стадион» после речи президента.

«Мы поддерживаем эту идею и считаем правильным отказаться от названия, несущего в себе негативный смысл», — отметил Дурсун Озбек, президент футбольного клуба Галатасарай.