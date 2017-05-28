Екатеринбург, 28 мая, 2017, 22:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся съезд патриотических сил, организованный региональным свердловским отделением общественного движения «Суть времени». С приветственным словом на съезде выступил лидер и основатель движения политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Красная Весна Съезд патриотических сил в Екатеринбурге «Нет Перестройке-2!»

Мероприятие проходило в здании «Уральского центра народного искусства» (ранее ДК Лаврова) в течение трёх часов. В работе съезда приняли участие представители ветеранских организаций, Межрегионального объединения коммунистов, организация «Патриоты», представители «Сути времени» из регионов Уральского федерального округа и Пермского края, а также председатель крупнейшей всероссийской общественной родительской организации в защиту семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян и член политсовета движения «Суть времени» Юрий Бялый.

Как заявили организаторы, основной целью съезда является объединение представителей здоровой патриотической оппозиции и гражданского общества, которые с одной стороны дорожат своей самостоятельностью, а с другой стороны готовы вести диалог и взаимодействие с теми представителями власти, которые видят и выступают против перестроечных процессов в России.

«Считал и считаю, что процессы, которые уже сейчас развиваются в России, могут развиваться только на основе того, что у нас действительно начнёт укрепляться гражданское общество, которое сторонится всякого рода диктатур, как созидательных, так и разрушительных. Никакой позитивной альтернативы развитию этого гражданского общества, как мне представляется быть не может. С особой остротой я это почувствовал, когда вновь заклубилась энергия, знакомая мне по «перестройке» в СССР, на Болотной и Сахарова«, — сообщил собравшимся в своём приветственном слове Сергей Кургинян.

Он заявил, что перестроечные процессы в СССР стали возможны, в том числе потому, что сторонники целостности страны проигрывали перестройщикам в смелости, солидарности, а также была потеряна вера в низовую активность.

Он напомнил, что в движение «Суть времени» пришли наполненные энергией бескорыстные молодые люди, которые сразу откликнулись на призыв и провели одно из самых масштабных социологических исследований, согласно которому, подавляющее большинство жителей России выступает против десоветизации в стране. Более того, когда в России начались «белоленточные» митинги на Болотной площади, именно активисты «Сути времени» собрались на первый антиоранжевый митинг на Воробьёвых горах, в котором тогда приняли участие порядка четырёх тысяч человек. Именно после этого удалось собрать крупный антиоранжевый митинг на Поклонной горе, который по численности многократно перекрыл протестное мероприятие «белоленточников» на улице Сахарова. Благодаря этому удалось остановить деструктивные процессы в России.

Он подчеркнул, что 2011 и 2012 годах «запахло перестроечными процессами», которые в итоге удалось переломить, но на данный момент в России, по мнению политолога, существует новая опасность перестройки, определение которой он предложил собравшимся.

«Все перестройку понимают по-разному, поэтому позволю себе дать абсолютно точное определение перестройки. Это не либерализм, не прозападность и даже не протестная антигосударственность. Перестройка — это когда ядро политической системы работает на саморазрушение. Точка», — сказал Сергей Кургинян.

Он добавил, что этот процесс может происходить как с участием, так и без участия главы государства. Он подчеркнул, что во время перестройки в СССР глава государства Михаил Горбачёв мягко участвовал в ней, но ядром системы был не он, а ЦК КПСС и руководил процессами член политбюро Александр Яковлев.

По мнению Кургиняна, на данный момент в России формируются небольшие сгустки гражданской активности, которые хотят бескорыстно и самоотверженно противостоять перестроечным процессам, и для будущего многое зависит от того как много национальной патриотической интеллигенции и не только её, примкнёт к этим очагам, чтобы вести организованную и бескомпромиссную борьбу за целостность государства.

Следующим с приветственным словом выступил руководитель Межрегионального объединения коммунистов Николай Алянич. Он напомнил, что в результате перестройки и развала СССР наступили более худшие времена, и что «общественная инициатива» не должна спать, чтобы недопустить

«Лучше ли стало при новой власти? Хуже, в тысячу раз! Как исправить? Ну, возьмем наш свердловский вопрос. Мы, жители Екатеринбурга и Свердловской области, в 1973 году получили орден Ленина, и в честь этого была поставлена Краснознаменная группа на Плотинке. Это заслуживали все — кто участвовал в войне, кто строил технику, кто кормил армию, все до единого человека! Это наше историческое достоинство! Нам теперешняя администрация наплевали в лицо и душу — взяли и украли его», — заявил Николай Алянич.

Он заявил, что для возвращения Краснознамённой группы общественность должна показать свою волю не в кулаках, а в духе и требовательности, а также объединиться и добиться восстановления справедливости.

Также с приветственным словом выступила представитель регионального отделения Ассоциации родительских комитетов и сообществ Светлана Вахмянина. Она отметила, что ювенальные технологии в России внедряются через законы и постановления представителей власти, и от того, насколько крепко объединится гражданское общество в противостоянии этим процессам, зависит успех. Она убеждена, что разрушение института семьи, на которое направлена ювенальная юстиция, ведёт к подрыву государственности.

Далее прозвучало приветственное слово члена общественной палаты Свердловской области, ветерана Великой Отечественной войны, почётного жителя Екатеринбурга и региона Семёна Спектора. Он не смог присутствовать на съезде, но обратился к собравшимся, записав видеообращение, которое было протранслировано на большом экране.

Член политсовета движения «Суть времени» Юрий Бялый напомнил собравшимся, что ранее уже после краха СССР были попытки объединения патриотических сил, которые закончились неудачей.

«Все члены разных групп считали, что их политическая и идеологическая правота важнее общей цели противостоять, грубо говоря, гайдаровским реформам», — сообщил эксперт. Юрий Бялый призвал собравшихся отложить в сторону идеологические противоречия и политические амбиции для спасения страны от перестроечных процессов и от «майданов со всеми их последствиями». Он подчеркнул, что объединятся надо именно ради этой генеральной цели.

Председатель РВС Мария Мамиконян выступила с критикой уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и доклада, который детский омбудсмен намерена представить президенту России Владимиру Путину. Она заявила о недопустимости соглашательской позиции с теми, кто активно внедряет ювенальную юстицию, разрушительную для России, противоречащую традиционным ценностям страны.

«Все мы в подавляющем большинстве родители. И всё что происходит на фронтах борьбы с ювенальной юстицией, оно касается и коснется, безусловно, каждой семьи, если мы не найдём единства и сплочения разных организаций», — сообщила Мария Мамиконян.

Следом выступил руководитель патриотического студенческого клуба УрФУ «Победа» Дмитрий Красноухов. Он заявил о недопустимости патернализма и призвал собравшихся не надеяться на то, что кто-то придёт и устранит перестроечные процессы в России.

«Рецепт в том, что бы сами граждане проснулись, посмотрели вокруг на своих работах, в учебных заведениях и начали разбираться в ситуации, задавшись вопросом, а мы ответственны за своё общество?», — заявил Дмитрий Красноухов.

Он добавил, что только активное участие каждого гражданина «нежелающего спать» может спасти родину от развала.

Следующим выступил руководитель «Политклуба» свердловского отделения движения «Суть времени» Алексей Банников. Он доложил о протестных настроениях в Екатеринбурге и Свердловской области, а также об опасности соединения оранжевых, перестроечных протестов с социальными протестами, которые возникают в городах региона из-за далеко не безупречной социально-экономической ситуации. По его мнению, власти Свердловской области всех уровней не в состоянии адекватно отвечать на все эти сложные современные вызовы.

«А значит создание альтернативы в виде осознающего сложность ситуации, все существующие угрозы и готового адекватно отвечать на вызовы, ядра гражданского общества, является необходимой. И роль этого ядра заключается не в организации подпорки для действующей власти, а в организации конструктивной патриотической оппозиции, которая с одной стороны будет дорожить своей самостоятельностью, а с другой стороны будет готова вести диалог и взаимодействие с теми представителями власти, которые видят и выступают против перестроечных процессов», — подытожил Алексей Банников.

Следом выступил представитель регионального челябинского отделения «Сути времени» Дмитрий Пермяков. Он доложил о том, что в регионах Уральского федерального округа продолжается ползучая и губительная десоветизация. Он напомнил собравшимся, что происходят вопреки мнению горожан, как это произошло в Екатеринбурге и Верхней Пышме происходят переименования улиц, была снесена Краснознамённая группа, а в Челябинске на вокзале установили памятник чешским легионерам, более известным как белочехам, видимо сделав таким образом их «визитной карточкой города», Тогда как Челябинск более известен, как «танкоград», на заводах которого в годы Великой Отечественной войны производилось оружие для Красной Армии.

Большой доклад о деятельности «Ельцин-центра» в Екатеринбурге представил руководитель организации «Патриоты» Илья Белоус. Он подчеркнул, что на протяжении почти полутора лет в музее проводились мероприятия, которые неоднократно критиковались патриотической общественностью. Он сообщил о связях тех, кто реально руководит деятельностью «Ельцин-центра» и осуществляет там выставочную и просветительскую работу. Он упрекнул музей в необъективности экспозиции, так как в ней не представлено большинство печальных фактов и событий, которые происходили на протяжении 90-х годов прошлого века в России. Илья Белоус подчеркнул, что в музее, по сути, восхваляются перестроечные и постперестроечные процессы, которые привели к краху государства и социально-экономической и демографической катастрофе.

В конце съезда, участники практически единогласно (воздержались от принятия два человека) приняли резолюцию. В документе, в том числе, было указано о необходимости создания пространства для широкого диалога между общественными движениями, профессиональными работниками и органами государственной власти по вопросам исторического достоинства, патриотизма.

«Мы объединяемся для того, чтобы создать мощную систему противодействия политике и действиям «перестройщиков-майданщиков». Мы подчеркиваем, что эта структура является полностью законным, мирным, широким, респектабельным объединением граждан, любящих Родину и твердо намеренных отстаивать ее историческое величие и ее великое будущее. Мы считаем, что нарастающая угроза «перестройки-2» требует срочной консолидации всех здоровых патриотических сил Урала — без оглядки на определенные идеологические разногласия. Сначала нужно отстоять Россию», — зачитал итоговый пункт резолюции, ведущий съезда, руководитель свердловского отделения «Сути времени» Артемий Брусницын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге 27 мая в здании «Уральского центра народного искусства» (ранее ДК Лаврова) прошла конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность». Цель конференции — разобраться с ключевыми мифами, которые сопровождают события 1917 года. Обсуждались вопросы: «Уничтожали ли большевики культуру?», «Свергали ли большевики царя?». Кроме того, поднималась тема реабилитации адмирала Белой армии Александра Колчака. Со вступительным словом на конференции также выступил Сергей Кургинян.