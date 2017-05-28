Баку, 29 мая, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Дипломатическая обстановка вокруг нагорно-карабахского конфликта остается неясной. Возможная причина обострения ситуации может заключаться как раз в том, что договаривающиеся стороны подошли с чьей-то точки зрения слишком близко к достижению прочных договоренностей. О том, почему такое предположение выглядит вполне правдоподобным, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором осуждается нарушение режима прекращения огня в Карабахе, и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта. Азербайджанская сторона в лице главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева отреагировала на это странным заявлением, утверждая о наличии у себя права стрелять через линию разграничения и косвенно осуждая осудивших Баку за неспровоцированную агрессию.

Все это ставит под сомнение наметившуюся возможность продолжения переговоров. Если таковое и состоится, повестка, очевидно, будет изменена. Предполагавшееся выполнение Венских и Санкт-Петербургских соглашений, при условии сохранения неизменной позиции, занятой официальным Баку, не представляется возможной.

Ни система мониторинга, ни работа международных наблюдателей не могут быть согласованы в условиях, когда торпедирована сама основа для их выполнения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем выступлении присоединилась к осуждению нарушивших режим прекращения огня и призвала принять все меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта. Но новая встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении анонсирована не была. Это означает, что тот, кто добивался срыва переговоров, преуспел.

Подробности читайте в статье: Баку сорвал переговоры по нагорно-карабахскому конфликту

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