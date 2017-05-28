Триполи, 28 мая, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Сообщается, что Хашим Абеди играл значительную роль в ячейке боевиков, планировавших подрыв кортежа Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Службы безопасности следили за этой ячейкой в течение нескольких месяцев, благодаря чему террористический акт удалось предотвратить.

Кроме того, издание отмечает, что в настоящее время агенты британской внешней разведки MI-6 находятся в Ливии и проводят расследование совместно с властями страны, контролирующими Триполи.

Напомним, Хашим Абеди был задержан в Триполи 24 мая по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также британские СМИ сообщили, что Хашим готовил теракт в Триполи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший брат Хашима Салман Абеди устроил взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии.