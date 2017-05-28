Париж, 28 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Напомним, рукопожатие Макрона с Трампом на саммите НАТО привлекло особое внимание СМИ. Лидеры двух стран буквально вцепились друг в друга и долго трясли руками, при этом Трамп первым попытался высвободить кисть, что не укрылось от объективов телекамер.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Обычно, когда те или иные переговоры проходят безсодержательно, журналисты начинают выискивать скрытый смысл во взглядах политиков, их рукопожатиях, деталях одежды, или опозданиях.

На этот раз Макрон решил упростить задачу СМИ и раскрыл истинный смысл этого странного рукопожатия.

«Наше с ним рукопожатие, это не какое-то там простое приветствие, это не альфа и омега политики, это момент истины», — сказал Макрон в интервью Journal du Dimanche.

Он подчеркнул, что подобным рукопожатием он продемонстрировал Трампу, что Франция не пойдет ни на какие уступки и, вообще, будет занимать жесткую позицию.

«Нужно было показать, что мы не сделаем мелких, даже символических, уступок, но нам также не следует привлекать слишком большое внимание СМИ», — добавил Макрон.

Издание отмечает, что крепкое рукопожатие президентов должно было направить миру сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать.Также Макрон пояснил, что он не сторонник силовых подходов в политике и считает, что для достижения тех или иных целей, нужно вести диалог.

«Дональд Трамп, турецкий президент или российский демонстрируют силу в политике, мне эта тактика неинтересна. Я верю не в показную дипломатию, а в двусторонний диалог. В рамках диалога только и возможно уважать друг друга», — отметил президент Франции.