Санкт-Петербург, 28 мая, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Финальным аккордом торжеств в День города в Санкт-Петербурге стал концерт классической музыки на Дворцовой площади поздно вечером 27 мая. Он был бесплатным для зрителей, и потому места поближе к сцене люди занимали задолго до начала выступлений.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт «Классика на Дворцовой» был посвящен Дню города

Но и те, кто пришел лишь к началу концерта, остались довольны: благодаря современной звукоусиливающей технике музыку было хорошо слышно во всех уголках огромной площади, а за происходящим на сцене помогали следить большие мультимедийные экраны.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Зрители пришли с детьми

В гала-концерте «Классика на Дворцовой» в честь 314-й годовщины основания города на Неве приняли участие российские и мировые звезды оперы и балета.

Валентин Илюшин ИА REGNUM На Дворцовую площадь пришли тысячи людей

В сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра и лучшего молодежного хора города на Дворцовой площади выступили российские оперные исполнители, а также солисты ведущих оперных театров мира — «Ла Скала», «Ковент Гарден», «Метрополитен Опера», Парижской и Венской оперы.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский и Марсело Альварес

Петербуржцы и гости города, до отказа заполнившие главную площадь города, вживую увидели и услышали суперзвезду мировой оперы Дмитрия Хворостовского, знаменитого аргентинского тенора Марсело Альвареса, сопрано Соню Йончеву (Болгария) и Даниэлль де Низ (США), солистку Большого и Мариинского театров Веронику Джиоеву, тенора Большого театра Алексея Татаринцева, солистов Мариинского театра, тенора Сергея Скороходова и меццо-сопрано Юлию Маточкину.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Оперная дива

В неповторимых декорациях Дворцовой площади звучали классические произведения, старинные неаполитанские песни, фрагменты из известных опер и оперетт.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В естественных декорациях Петербурга

В программу концерта также вошли выступления артистов Театра «Странствующие куклы господина Пэжо», хореографические номера артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Танцевальные номера

Наконец, на сцене Дворцовой площади выступили артисты фламенко танцевальной компании Урсулы Лопес и российский шоу-балет «Тодес».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Шоу-балет

Перед началом концерта собравшихся на Дворцовой поздравили с днем рождения Петербурга губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Затем они присоединились к зрителям

Валентин Илюшин ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров

Точных данных о количестве зрителей концерта «Классика на Дворцовой» пока нет, однако организаторы прогнозировали, что их будет не менее 70 тысяч человек.