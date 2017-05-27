Таллин, 28 мая, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Не так давно, 18 мая, в Пскове было подписано соглашение между правительствами Эстонии и России о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству. С российской стороны на подписании соглашения присутствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эстонские эсэсовцы

После подписания соглашения, она дала интервью эстонским СМИ, где, в частности, заявила: «Мы будем сотрудничать и развивать взаимодействие. Санкции — это мера временная, они приходят и уходят в зависимости от политической конъюнктуры, а корневые основы наших отношений — экономических, гуманитарных, человеческих — остаются».

И вот, спустя несколько дней, из Эстонии изгоняют российских дипломатов, которые озаботились судьбой памятника воинам, погибшим при освобождении Эстонии от фашистских войск в 1944 году.

Хочется задать вопросы лично Валентине Ивановне:

1. Постоянное оскорбление памяти воинов, освобождавших Эстонию от нацизма, является основой наших гуманитарных отношений с Эстонией?

2. Высылка российских дипломатов не по причине «шпионажа», а потому, что они защищали память борцов с фашизмом, погибших в Эстонии, — является основой наших человеческих отношений с Эстонией?

3. Или, может, постоянное требование правительств Эстонии ужесточить санкции в отношении России является экономической основой наших отношений с Эстонией?

Эстония позволяет себе не просто хамить России, а хамить вызывающе. Высылку российских консулов, которые как раз занимались вопросами межрегионального и приграничного сотрудничества, кроме как плевком в лицо лично Валентине Матвиенко назвать нельзя. Все наши заигрывания с Эстонией по линии «гуманитарного, приграничного и экономического сотрудничества» заканчиваются тем, что наших чиновников Эстония демонстративно унижает всеми доступными способами.

Сколько еще скандалов должно случиться, чтоб понять простую мысль: в нынешнем эстонском государстве нет людей, с которыми можно договариваться «о развитии связей». Эстонское правительство — сознательный и циничный враг России. И все попытки «наладить и улучшить» с Эстонией будут заканчиваться громкими провокациями. На сегодняшний день у России нет необходимости о чём-либо договариваться с такой страной, как Эстония.