Берлин, 27 мая, 2017, 22:56 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Олимпийский Стадион» был разыгран финал Кубка Германии между командами «Айнтрахт» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «шмелей».

«Боруссия» (Дортмунд)

В дебюте матча французский вингер Усман Дембеле открыл счет мощным ударом в дальнюю девятку с острого угла — 0:1. Ассистом отметился Лукаш Пищек.

На 29-й минуте хорватский форвард Анте Ребич сравнял счет ударом с близкого расстояния после разрезающего паса Мията Гачиновича — 1:1.

На 67-й минуте лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «шмелей» вперед ударом с пенальти — 1:2.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Боруссия»)

Удары 8/9

Удары в створ 4/5

Владение 34%/66%

Фолы 17/6

Поздравляем «Боруссию» с первым трофеем в 2017-м году!

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Вальехо, Очипка, Гектор, Эбрахам, Чэндлер, Гачинович, Медоевич, Сеферович, Фабиан, Ребич.

«Боруссия»: Бюрки, Геррейро, Бартра, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Ройс, Дембеле, Обамеянг, Кагава.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Гачинович — 38, Градецки — 66, Эбрахам — 69, Ребич — 87, Дембеле — 90+4.

Голы: Дембеле 8 — 0:1, Ребич 29 — 1:1, Обамеянг (пен) 67 — 1:2.