Москва, 27 мая, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации в субботу, 27 мая, выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Бомбардировщики Ту-22М3

По данным военного ведомства, полеты воздушных судов проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.

При этом в Минобороны РФ напомнили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Арктики, Черного моря и Тихого океана.

27 мая агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Великобритании сообщило, что два истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании в срочном порядке были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии из-за приближающихся двух российских самолетов.

Читайте также: СМИ: Британские истребители подняли по тревоге из-за российских самолетов