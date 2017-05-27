Вашингтон, 27 мая, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Многие страны-члены НАТО готовы увеличить взносы в бюджет военного блока. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Многие страны НАТО согласились значительно увеличить платежи, как они и должны сделать, — написал глава Белого дома. — Деньги начинают поступать: НАТО станет гораздо сильнее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 г. в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором обсуждалось множество вопросов: борьба с терроризмом, вступление альянса в международную коалицию против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повышение расходов на оборону, отношения с Россией.

Читайте также: Трамп потребовал прекратить убивать христиан

Читайте также: Der Spiegel: Трамп — против немецкого автопрома