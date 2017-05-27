Москва, 27 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Для расселения москвичей из домов, попавших под программу реновации, могут использовать неликвидные квартиры. Такое мнение высказала на прошедшем 27 мая в Москве митинге против массового сноса домов председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На митинге против реновации

По словам Мартьяновой, программа сноса и расселения превратит в востребованные тысячи неликвидных квартир, которые ранее не смогли распродать застройщики.

«Власти в нарушение Конституции РФ продавали социальное жилье, остался только неликвид, который решили заселить переселенцами из сносимых пятиэтажек», — заявила она.

На митинге также был поднят вопрос массового сноса гаражей: от кооперативных построек советских времен до названных незаконными современных «ракушек». Как заявила представитель инициативной группы РОО МГСА «Отрадное-1» Наталия Пахомова, власти Москвы взяли на себя судебные функции.

«У нас какие-то фантомные органы почему-то принимают решения, что они вправе решать есть ли льготники или нет, тем самым нарушая права пенсионеров. Они почему-то приняли на себя функции суда, по своему разрешению снесли стоянки, без судов, актов о сносе, без предоставления собственно актов судебных решений. Сколько будет продолжаться этот беспредел?» — подчеркнула Пахомова.

Программа реновации — результат жадности властей, считает председатель коалиции «Москва и москвичи» Алексей Живов: «Только из-за жадности вырубают деревья в Хорошево-Мневниках, на 11-й Парковой и других частях Москвы. Вырубают целые парки и на этих местах строят для себя коттеджные поселки, а потом высаживают на Садовом кольце деревья стоимостью миллион рублей. Из наших с вами денег».

Напомним, 27 мая в Москве прошел митинг против программы реновации. Участники потребовали отказаться от законопроекта, внесенного в Госдуму РФ, проводить расселение в соответствии с уже действующим законодательством, обратить внимание на проблемы жителей иных регионов России, а также разобраться с проблемами долевого строительства и затянувшимися долгостроями.

Кроме того, на митинге было заявлено о старте кампании по недоверию мэру Москвы Сергею Собянину. Одним из популярных лозунгов акции стало требование отправить его в отставку.