Севастополь, 27 мая, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Жители Севастополя сегодня, 27 мая, на митинге выразили недоверие правительству города, Законодательному собранию и судебной ветви власти. Как сообщает ИА REGNUM, в резолюции митинга его участники просят президента России как «гаранта Конституции обеспечить право на частную собственность для жителей города Севастополя».

ИА REGNUM «Выражаем недоверие…»

По данным правоохранителей, митинг собрал около 800 человек, согласно протоколам собрания, на нем зарегистрировались 2345 участников.

Прошедший в Севастополе митинг — первая масштабная протестная акция со времен «Русской весны» 2014 года. Митинг был запланирован как неполитическая акция — против утверждения Генплана города и за отзыв исковых заявлений о непризнании права собственности граждан на земельные участки.

«Выражаем недоверие Законодательному собранию Севастополя ввиду наличия признаков нарушения им Устава города Севастополя… недоверие правительству Севастополя, не принимающему во внимание Конституцию РФ и Федеральные законы, а также не исполняющему указы и поручения президента РФ и председателя правительства РФ… недоверие судам города Севастополя, выносящим несправедливые решения по отношению к жителям Севастополя», — сказано в резолюции общего собрания граждан.

За резолюцию проголосовали единогласно поднятием рук.

Севастопольцы просят президента вмешаться в сложившуюся в городе ситуацию «с имущественными и земельными отношениями». Обращения к Владимиру Путину изложены в девяти пунктах.

В частности митингующие просят президента создать межведомственную комиссию по проведению экспертизы территории Севастополя, принять на государственном уровне ряд решений, направленных «на пресечение антинародной деятельности органов власти Севастополя», проверить расходование средств ФЦП.

Также жители города просят Путина обязать правительство Севастополя отозвать все исковые заявления в отношении граждан о признании права собственности, отсутствующим до вступления в состав РФ, и обязать исполнительную власть расторгнуть договор с разработчиком проекта Генплана. «Данный Генплан полностью противоречит интересам государства и жителей Севастополя и не принят ими на общественных слушаниях», — подчеркивается в итоговом документе.

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Собравшиеся на митинг активно поддерживали каждое выступление и держали в руках плакаты: «Путин! Услышь Севастополь», «Чалый, отваливай из Севастополя», «Хватит мучить народ!!!», «Севастопольцы, отстоим свою землю!», «Будем молчать — заберут все!» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора города Дмитрий Овсянников обратился к жителям с призывом не приходить на митинг: «Не поддавайтесь на провокации. Никакие митинги не улучшат Генплан, только совместная работа».

Напомним, 12 мая жители города выступили категорически против принятия проекта Генплана в представленном виде. Слушания прошли под скандирование «Позор!» и требования к правительству разорвать контракт с проектировщиком.

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Сами проектировщики заявляют, что преобразования коснутся 40% территории города и 25% его жителей.