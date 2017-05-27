Мэра Москвы сравнили с Нероном
Москва, 27 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Мэрия Москвы руководствуется чем угодно, но не интересами жителей города, заявили на митинге против реновации 27 мая. В столице продолжается акция «За права москвичей» против массового сноса жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо требования отказаться от проекта реновации, общим лозунгом митингующих на Суворовской площади стало требование отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. «Москва оккупирована командой мэра Сергея Собянина», — заявили протестующие.
Как заявил лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, «заезжий мэр и его команда» не слышат москвичей. «Этот человек планирует возглавить нашу страны или правительство Российской Федерации за наш с вами счет. Мы вышли 14 мая и сказали нет твоему закону о реновации, нет политике московского мэра, нет твоей команде. Он сказал, что учтет наши пожелания и в тот же день запустил фиктивное голосование на Активном Гражданине», — считает он.
По словам директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, ущерб от инициативы московских властей сравним разве что с итогами деятельности римского императора Нерона, сжегшего великий город.
Он призвал градоначальника проанализировать указанный исторический урок, а участников митинга — активно отстаивать свои права и образ жизни, объединиться и солидарно дать отпор намерениям властей.
«На самом деле мы боремся и за интересы тех жителей ветхого жилья, которых сейчас лишают поддержки в пользу программы реновации, а кроме того и за интересы жителей остальной России. Потому что те 3,5 трлн рублей, которые должны потратить на эту программу, их нет у Москвы, эти деньги должны взять со всей России», — заключил Кагарлицкий.
Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Андрей Клычков отметил, что пора покончить с разобщенностью, которой добиваются власти Москвы.
«Сегодня наступают те дни, когда та разобщенность, которой добиваются московские власти, должна быть преодолена. Мы должны объединиться, чтобы сменить эту власть», — заявил политик.
Напомним, митингующие требуют отказаться от проекта реновации жилья в Москве и проводить расселение и снос ветхих домов в соответствии с уже действующим законодательством.