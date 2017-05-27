Москва, 27 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Мэрия Москвы руководствуется чем угодно, но не интересами жителей города, заявили на митинге против реновации 27 мая. В столице продолжается акция «За права москвичей» против массового сноса жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

Помимо требования отказаться от проекта реновации, общим лозунгом митингующих на Суворовской площади стало требование отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. «Москва оккупирована командой мэра Сергея Собянина», — заявили протестующие.

Как заявил лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, «заезжий мэр и его команда» не слышат москвичей. «Этот человек планирует возглавить нашу страны или правительство Российской Федерации за наш с вами счет. Мы вышли 14 мая и сказали нет твоему закону о реновации, нет политике московского мэра, нет твоей команде. Он сказал, что учтет наши пожелания и в тот же день запустил фиктивное голосование на Активном Гражданине», — считает он.

По словам директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, ущерб от инициативы московских властей сравним разве что с итогами деятельности римского императора Нерона, сжегшего великий город.

Он призвал градоначальника проанализировать указанный исторический урок, а участников митинга — активно отстаивать свои права и образ жизни, объединиться и солидарно дать отпор намерениям властей.

«На самом деле мы боремся и за интересы тех жителей ветхого жилья, которых сейчас лишают поддержки в пользу программы реновации, а кроме того и за интересы жителей остальной России. Потому что те 3,5 трлн рублей, которые должны потратить на эту программу, их нет у Москвы, эти деньги должны взять со всей России», — заключил Кагарлицкий.

Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Андрей Клычков отметил, что пора покончить с разобщенностью, которой добиваются власти Москвы.

«Сегодня наступают те дни, когда та разобщенность, которой добиваются московские власти, должна быть преодолена. Мы должны объединиться, чтобы сменить эту власть», — заявил политик.

Напомним, митингующие требуют отказаться от проекта реновации жилья в Москве и проводить расселение и снос ветхих домов в соответствии с уже действующим законодательством.