Москва, 27 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который недавно был переизбран на второй срок. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Лидеры России и Ирана подтвердили твёрдый настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Рухани в Россию 27−28 марта 2017 года. Кроме того, Путин и Рухани отметили важность наращивания совместных усилий по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома.

Путин и Рухани условились о продолжении контактов в двусторонних, а также в многосторонних форматов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двенадцатые по счету в истории исламского Ирана выборы президента состоялись 19 мая. Явка избирателей превысила 70%.

Борьбу за пост президента вели четыре кандидата: баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Рухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.