Москва, 27 мая, 2017, 14:04 — ИА Регнум. «К настоящему времени выполнено 97% земляных работ общим объёмом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы в объёме около 100 кубических метров будут завершены в июне», — рассказал Булгаков.

Mil.ru Строительство железной дороги в обход Украины

Он добавил, что на данный момент продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км.

По данным Минобороны РФ, укладка рельсошпальной решетки на участке железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины планируется завершить к 1 августа 2017 года.

Строительство железной дороги, соединяющей станции Журавка в Воронежской области и Миллерово в Ростовской области, началось в 2015 году, открытие движения поездов здесь запланировано на 2017 год. Общая протяженность участка — 122,5 километра. Строительные работы ведутся силами министерства обороны РФ.

Реализация проекта позволит сократить долю протяжённости участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности. Участок Журавка-Миллерово, как ранее заявляли в РЖД, будет соответствовать всем новейшим стандартам и станет полигоном для ускорения движения пассажирских поездов.