Вашингтон, 27 мая, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В США в возрасте 89 лет скончался известный политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили американские СМИ со ссылкой на дочь Бжезинского Мику.

Збигнев Бжезинский

В России Бжезинский был хорошо известен как ярый русофоб и антисоветчик. Он родился в 1928 году на территории СССР в Харькове. Его отец Тадеуш Бжезинский был польским дипломатом и работал в консульстве Польши в Харькове.

В 1938 году перед началом Второй мировой войны Семья Бжезинского уехала жить в Канаду, а потом в США. Збигнев стал американским гражданином уже в 50-х годах XX века и сделал академическую карьеру.

Он окончил Университет Макгилла в Монреале (Канада), получив степень магистра искусств. В 1953 году он получил степень доктора философии по политологии в Гарварде. Диссертация Бжезинского называлась «Формированию тоталитарной системы в СССР».

После 1953 года Бжезинский преподавал в Гарварде, а с 1960 года — в Колумбийском университете. Там он возглавил новый Институт по вопросам коммунизма (Institute on Communist Affairs).

Колумбийский университет позволил Бжезинскому пробиться в американскую политику. В 1966 году Збигнев становится членом совета планирования при Государственном департаменте США. Именно он предложил объяснять всё происходящее в социалистических странах с позиций концепции тоталитаризма, переработанной Карлом Поппером.

Бжезинский не занимался публичной политикой, но активно включился в работу американской стратегической элиты и развивал там глобальную стратегию антикоммунизма. Он выдвинул концепты технотронной эры, а также американской гегемонии нового типа.

В 60-х года Бжезинский занимал посты советника в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Збигнев всегда был сторонником жёсткой линии по отношению к СССР. В конце срока Джонсона Збигнев был советником по внешней политике вице-президента Хьюберта Хамфри и его президентской кампании 1968 года. Но в Белый дом пришли республиканцы и Ричард Никсон.

Однако Бжезинский сохранил свои позиции в элите Демократической партии США и активно критиковал Никсона и его советника по национальной безопасности Генри Киссинджера, которые рассматривали варианты сближения с СССР.

Именно фамилии Бжезинского и Киссинджера в политологическом сообществе на долгие годы стали символом борьбы двух стратегических начал внутри США.

В 1976 году Бжезинский стал советником по внешней политике Джимми Картера во время его президентской кампании. После победы Картера Бжезинский становится советником по национальной безопасности в Белом доме.

Именно Бжезинский являлся активным сторонником программы ЦРУ по вовлечению СССР в дорогостоящий и по возможности отвлекающий военный конфликт, которым в итоге стала война в Афганистане.

Тут Бжезинский самым активным образом участвовал в создании моджахедского движения, которое впоследствии переросло в международные террористические группировки.

В конце 80-х годов XX века Бжезинский был членом президентского консультативного совета по внешней разведке.

В 90-х годах XX века Бжезинский придумал концепцию дальнейшего расширения военного блока НАТО на Восток и включения в Североатлантический альянс бывших советских республик. Збигнев являлся председателем Американско-украинского консультативного комитета.

Даже после окончания холодной войны и распада СССР Бжезинский оставался последовательным и сосредоточенным врагом России. Он всегда исходил из того, что Россию надо уничтожить как самостоятельное государственное образование.

С приходом в Белый дом Джорджа Буша — младшего Бжезинский снова стал критиковать республиканский подход к внешней политике США и опять схлестнулся со своим старым соперником Киссинджером.

Бжезинский был одним из первых, кто поддержал сенатора-демократа Барака Обаму в борьбе за президентский пост.

При Обаме он не занимал официальных постов, но продолжал работать в американских think-tank, в частности в Центре стратегических и международных исследований. Также он был ведущим профессором-исследователем международных отношений в Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Кроме того, Бжезинский являлся членом международного консультативного совета Атлантического совета, членом совета директоров Национальной поддержки демократии, членом организации Freedom House, членом Трёхсторонней комиссии, сопредседателем Американского комитета за мир в Чечне.

Скончался Бжезинский 26 мая 2017 года в больнице Inova Fairfax Hospital в Фолс-Черче штата Вирджиния.