Вашингтон, 27 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Критика президента США Дональда Трампа в сторону немецкой экономики, а именно — немецкого автопрома, возникла не вчера, пишет 26 мая Der Spiegel.

Значок Фольксваген

Еще в 1990 году Трамп в интервью Playboy делал «острые заявления».

«Если бы я был президентом, то я бы повысил налог на каждый Mercedes-Benz», — отмечал он.

Негативный настрой Трампа был связан с тем, что он считал несправедливой двустороннюю торговлю в сфере автопрома.

«Если сравнить, сколько американцев покупают автомобили марки Mercedes и сколько немцев покупают наши автомобили марки Chevrolet, то США оказывается в невыгодном положении», — добавлял он.

В своей инаугурационной речи Трамп подчеркнул «два простых правила»: американцы должны покупать товары США, и рабочие места на предприятиях должны занимать американцы.

Дело в том, что одним из важнейших продуктов экспорта Германии в США являются автомобили: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Daimler.

Их доля составляет 28% от всего немецкого экспорта в США.

Германия в свою очередь импортирует только 12% автомобилей из США.

Некоторые американцы считают, что качество товаров немецкого автопрома выше, чем американского.

Помимо этого, президент США неоднократно обращался с критикой в адрес немецкого руководства по поводу профицита бюджета, связанного именно с экспортным профицитом Германии, ситуацией, когда страна экспортирует больше, чем импортирует и получает от этого дополнительную прибыль.

Критика Трампа может негативно сказаться на акциях немецких автоконцернов в будущем.

Уже 26 мая в связи с выступлением Трампа на саммите НАТО, где он поднял вопрос «несправедливого экспорта» Германии, акции BMW незначительно понизились в первой половине дня.