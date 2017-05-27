Вашингтон, 27 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал комитетам Конгресса США, которые занимаются расследованием якобы имевшего места вмешательства РФ во американские внутриполитические дела, сотрудничество. Об этом сегодня, 27 мая, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных членов Конгресса.

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Сообщается, что Дерипаска был согласен дать показания перед Конгрессом США по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента. При этом российский бизнесмен поставил ряд условий для своего участия в таком допросе и одно из этих условий американских законодателей не удовлетворило.

Дело в том, что Дерипаска потребовал гарантий неприкосновенности во время своего пребывания в США для дачи показаний. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США это требование бизнесмена отверг. Конгрессмены опасались, что выполнение данного требования создаст сложности для правоохранителей, которые расследуют связи президента США Дональда Трампа с Россией.

При этом издание утверждает, что Федеральное бюро расследований (ФБР), которое ведет свое расследование по поводу попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании 2016 года, собирается вызвать Дерипаску и взять у него показания.

За подтверждением NYT обратилась к адвокатам Дерипаски, но те пока никак не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM американское информационное агенство Associated Press распространило информацию о том, что 10 лет назад бывший советник Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы российского руководства в Вашингтоне. Утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту $10 млн в год начиная с 2006 года.

Расследование основывается на некоем письме, которое Манафорт направил Дерипаске и из которого якобы следует, что между ними были финансовые взаимоотношения.

Дерипаска отверг все эти обвинения. «Я решительно отрицаю это подлое утверждение и ложь», — сказано в официальном заявлении Дерипаски, опубликованном в The Wall Street Journal.

Также Дерипаска предупредил о правовых последствиях распространения дезинформации о его связях с Манафортом, а также заявил о готовности участвовать в слушаниях в Конгрессе США.

Российские СМИ в конце марта предложили AP опубликовать то самое письмо, на котором основывается расследование, но редакция агентства отказалась. «Мы отвечаем за свою публикацию», — заявила глава службы по связям с общественностью Associated Press Лорен Истон.

В итоге в мае этого года Дерипаска подал на AP в суд.