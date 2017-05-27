Вашингтон, 27 мая, 2017, 04:47 — ИА Регнум. По информации издания, официальными лицами США была изучена секретная дипломатическая переписка, из которой следует, что российский посол Сергей Кисляк «докладывал своему руководству в Москву, что Джаред Кушнер сделал предложение в ходе встречи в Trump Tower».

Цитата Семнадцать мгновений весны (телефильм), реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица

Как сообщается, встреча с Сергеем Кисляком состоялась в первых числах декабря 2016 года, помимо зятя Дональда Трампа на ней присутствовал будущий советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

По утверждению источников, послу России было предложено «задействовать используемые российской дипломатической миссией средства, чтобы скрыть их контакты накануне инаугурации от мониторинга». Сергей Кисляк, как отмечается, был «ошеломлён предложением предоставить американцу доступ к российским системам коммуникации в посольстве», так как это создало бы дополнительные риски как для Москвы, так и для команды Дональда Трампа.

По сведениям газеты, о данной встрече было известно ещё в марте, однако ей не придавалось повышенного значения, позднее же ФБР решило изучить контакты Джареда Кушнера более внимательно.

Напомним, ранее на текущей неделе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что ФБР начало проверку в отношении зятя главы Белого дома в рамках «российского дела». Отмечалось, что, по мнению следователей, Кушнер может располагать значимой информацией, имеющей отношение к расследованию. При этом подчёркивалось, что это не означает наличия каких-либо подозрений в отношении его самого.

Позднее Кушнер заявил, что готов поделиться всей имеющейся у него информацией как с Конгрессом, так и «в связи с каким-либо другим запросом, если потребуется».

Майкл Флинн, напомним, ранее отказался давать показания в комитете по разведке Сената в рамках расследования его контактов с Сергеем Кисляком на основании того, что «всё сказанное им может быть использовано против него», сославшись, таким образом, на 5-ю поправку к Конституции США.