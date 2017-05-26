Париж, 27 мая, 2017, 02:30 — ИА Регнум. На Эйфелевой башне в Париже в ночь на 27 мая погасили огни в память о погибших в результате нападения боевиков в Египте христианах-коптах. Об этом сообщается на официальной странице Эйфелевой башни в Twitter.

Varmin Эйфелева башня без подсветки, Париж

Напомним, накануне группа неизвестных боевиков, переодетых в форму военных, обстреляла два автобуса, которые перевозили христиан-коптов к монастырю на юге Египта.

В результате нападения, по разным данным, погибли от 28 до 35 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

Известно, что боевики передвигались на автомобилях и использовали при атаке пулемёты. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна их террористических группировок.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси соболезнования в связи с произошедшим. Российский лидер подчеркнул, что от возмездия не должны уйти ни исполнители теракта, ни его заказчики, а также заверил, что Россия останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

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