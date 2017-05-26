Таормина, Италия, 27 мая, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал положить конец убийству христиан. Соответствующее заявление Трампа, касающиеся террористического акта, совершенного сегодня, 26 мая, на юге Египта, распространила пресс-служба Белого дома.

Коптские монахи. 1898 — 1914

«Америка ясно говорит друзьям, союзникам и партнёрам, что драгоценные исторические христианские общины на Ближнем Востоке нужно оборонять и защищать. С резнёй христиан нужно покончить, а всех, кто помогает убийцам, следует наказать», — сказано в заявлении Трампа.

Американский президент подчеркнул, что террористы ведут войну против цивилизации, и все, кто ценит жизнь людей, должны сплотиться и выступить против этого зла.

Также Трамп выразил поддержку президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и всему египетскому народу в связи с совершенным террористическим актом.

Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что террористам не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий. Президент Трамп заверил ас-Сиси, что США и дальше останутся надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Также Трамп передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных боевиков, переодетых в армейскую форму, атаковала два автобуса, перевозивших христиан-коптов в Эль-Минье к монастырю Святого Самуила. Боевики передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

По предварительным данным, в результате нападения погибли от 28 до 35 человек. Среди погибших есть дети.

Египетский спецназ перекрыл въезды и выезды в провинцию Эль-Минье, чтобы помешать боевикам скрыться.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна их террористических группировок.