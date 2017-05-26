Рим, 26 мая, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Лидеры стран «большой семерки» после первого рабочего заседания в рамках саммита в Таормине подписали декларацию о борьбе с терроризмом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогулка

«Это сильное послание дружбы, близости и солидарности с Великобританией после того, что произошло в Манчестере», — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Его слова цитирует La Repubblica.

Британский премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила союзников за поддержку: «Я думаю, что очень важна такая уверенность и сплоченность всех стран в борьбе с терроризмом».

Остался «подвешенным» вопрос Парижского соглашения по климату «против которого президент Трамп имеет свое собственное мнение, другие страны приняли информацию к сведению», — так прокомментировал первый день заседаний премьер-министр Италии.

La Repubblica, ссылаясь на свои дипломатические источники, сообщает, что по вопросу миграции был достигнут «хороший компромисс»: признан комплексный подход к проблеме в долгосрочной перспективе, принято вовлечь в решение вопросы правительства тех стран, из которых беженцы бегут в ЕС, также лидеры стран G7 пришли к выводу о том, что следует разделить ответственность за миграцию. Более подробное обсуждение данного вопроса запланировано на завтра, 27 мая.

«Мы продолжаем работать над двумя параграфами окончательного текста общего заявления, но с американцами нет проблем, они призвали уделять больше внимания безопасности», — передает издание слова главы итальянского правительства.

Саммит G7 в Таормине должен закрыться завтра, 27 мая, рабочая сессия пройдет с 9 утра до 14 дня, в 15 ожидается совместная итоговая конференция. Итальянские СМИ отмечают, что совместное заявление лидеров «большой семерки» содержит всего 6 страниц, что очень мало, так как на предыдущих саммитах совместные заявления составляли минимум 30−40 страниц. Также отмечается, что к совместному заявлению, которое будет подписано в субботу 27 мая, будет прилагаться отдельный текст, посвящённый борьбе с терроризмом.