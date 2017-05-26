Москва, 26 мая, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Результат первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотив-Кубанью», который прошёл в Москве 26 мая.

Lokobasket.com ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 101:95

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 101:95 (26:22 32:30 19:18 24:25), счёт в серии 1:0

Лучшим в ЦСКА стал Нандо Де Коло, набравший 20 очков, а в «Локомотив-Кубани» — Мэтт Дженнинг, у которого 21 очко.

Следующий матч команды проведут опять в Москве послезавтра, 28 мая, а завтра второй матч своей полуфинальной серии в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Химки».

Ход борьбы в полуфиналах Единой лиги ВТБ можно посмотреть здесь.